Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта

Армянские аграрии перешли к радикальным мерам из-за невозможности реализовать выращенную продукцию: международная трасса Ереван — Ерасх оказалась заблокирована протестующими. Кризис сбыта, вызванный отказом перерабатывающих заводов принимать томаты и огурцы, грозит фермерам Араратской области полным банкротством, несмотря на ранее данные обещания профильного министерства стабилизировать закупки.

Фото: commons.wikimedia.org by Aerra Carnicom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Армении

Дорожная блокада: почему фермеры вышли на трассу

Жители сел Араратской области заблокировали ключевую транспортную артерию, связывающую Армению с Ираном. Поводом для протеста стало критическое перепроизводство скоропортящихся овощей, которые оказались не нужны местным предприятиям. По словам участников акции, у многих аграриев прямо в поле гниют десятки тонн продукции. Один из фермеров сообщил, что накопил 60 тонн помидоров, однако заводы наотрез отказываются заключать контракты на поставку.

"Ситуация с перепроизводством в аграрном секторе часто усугубляется отсутствием долгосрочного планирования и жестких контрактов. Когда доходы фермеров тают из-за рыночных дисбалансов, единственным рычагом давления на власть становится социальный протест", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Причины затоваривания и позиция заводов

Основной аргумент перерабатывающих предприятий — сложности с экспортом готовой консервированной продукции. Промышленники опасаются, что не смогут реализовать товар на внешних рынках, и затоваривание складов приведет к финансовому краху заводов. Примечательно, что министр экономики Армении Геворг Папоян ранее заверял, что вопросы закупок томатов и огурцов находятся под контролем ведомства, однако на практике механизмы поддержки сельского хозяйства не сработали.

"В условиях, когда рынок снабжения страны сталкивается с избытком предложения, государство обязано выступать гарантом или субсидировать переработку. Иначе локальный кризис сбыта превращается в системную проблему для всей экономики", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Экономические последствия для региона

Задержка в решении вопроса дестабилизирует не только аграрный сектор, но и смежные отрасли. Блокировка трассы, ведущей к границе с Ираном, наносит ущерб международной торговле и логистическим компаниям. В аграрном секторе Армении, завязанном на сезонность, каждый день простоя означает невозвратные убытки для домохозяйств, которые зачастую закредитованы в банках под залог того самого урожая, который сейчас остается невостребованным.

"Если фермер не может реализовать продукцию, он не в состоянии обслуживать свои обязательства. Это ведет к росту плохих долгов в банковском секторе и необходимости реструктуризации кредитов в массовом порядке", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Событие / показатель Последствия и рекомендации Отказ заводов от закупок Порча урожая, угроза массового банкротства частных фермерских хозяйств Блокировка трассы на Иран Транспортный коллапс, убытки логистических компаний, напряженность в торговле Избыток овощей на рынке Резкое падение закупочных цен ниже уровня себестоимости производства

Ответы на популярные вопросы об аграрном кризисе

1. Почему заводы отказываются принимать томаты, если есть договоренности с министерством? Переработчики ссылаются на отсутствие рынков сбыта для экспорта и высокие риски затоваривания складов готовой продукцией, которую невозможно продать быстро. 2. Какие потери несут фермеры из-за простоя в закупках? Овощи быстро портятся на жаре, поэтому задержка в несколько дней лишает фермера прибыли за весь сезон, оставляя его с непогашенными кредитами за семена и удобрения. 3. Поможет ли блокировка дорог решить проблему сбыта? Такие меры привлекают внимание властей, однако для системного решения требуется создание закупочных союзов или государственные интервенции на рынке овощей. 4. Повлияет ли ситуация на цены в магазинах? В краткосрочной перспективе переизбыток может снизить розничные цены, но в долгосрочной — привести к дефициту, так как разорившиеся фермеры не смогут провести новый посев.

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