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Деньги больше не завлекают: рынок стройки заставил работодателей резко поднять планку

Экономика

Работодатели в строительной сфере и смежных отраслях резко повысили стартовые зарплатные предложения для молодых специалистов. По данным платформы "Авито Работа", переданным "Стройгазете", в II квартале 2026 года среднее зарплатное предложение по вакансиям для начинающих составило 101,8 тыс. рублей в месяц — на 35% выше показателя за аналогичный период 2025 года.

Деньги
Фото: pixabay.com by xspline is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Лидерами по уровню предложений стали профессии, непосредственно связанные со строительным производством и обслуживанием инфраструктуры. Строители получили в среднем 136,9 тыс. рублей (+13% год к году), разнорабочие — 125,7 тыс. рублей (+65%), ремонтники — 120,4 тыс. рублей (+51%). В топ-5 также вошли мастера по ремонту бытовой техники (102,8 тыс. рублей, +13%) и дорожные рабочие (99,7 тыс. рублей, +36%). По словам директор по развитию "Авито Работы" Романа Губанова, рост обусловлен высокой потребностью в привлечении и удержании кадров, а также готовностью компаний обучать новичков на месте.

Региональная динамика подтверждает привязку зарплатных предложений к концентрации строительной и промышленной активности. Лидирует Москва с приростом 33% до 117,5 тыс. рублей, за ней следуют Московская область (+22% до 108,1 тыс. рублей) и Краснодарский край (+38% до 98,2 тыс. рублей).

Экономист по рынку труда Ирина Костина обращает внимание, что зафиксированные платформой цифры отражают "входные" ожидания работодателей, а не фактические доходы нанятых сотрудников. Разрыв между предложенными 136,9 тыс. рублей для строителей и заявленными ранее специалистами ожиданиями в 200 тыс. рублей, о которых сообщала "Стройгазета", показывает сохраняющееся напряжение на кадровом рынке: компании повышают планку, но дефицит квалифицированных рук не позволяет закрыть все вакансии на объявленных условиях.

Региональный экономист Валерий Козлов указывает, что наибольший прирост в Краснодарском крае (+38%) коррелирует с активной реализацией крупных инфраструктурных и жилищных проектов на юге страны. Однако рост стартовых предложений в Москве и области на фоне уже высокой базы свидетельствует о структурном дефиците молодежных кадров в мегаполисе, который не компенсируется миграцией за счет расхожих условий труда и стоимости жизни.

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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