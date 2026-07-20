Вместо бензина продают АЗС: рынок уже строит новую конфигурацию без мелких игроков

Российский рынок автозаправочных станций переживает фазу массовой консолидации. С середины июня в профильных агрегаторах появилось свыше 150 лотов о продаже АЗС. География охвата — от западных границ до Сибири. Игроки, от независимых сетей до вертикально интегрированных компаний, избавляются от нерентабельных активов, реагируя на дефицит топлива и регуляторное давление.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь машин на заправке ночью

Давление немонетарных факторов

Собственники малых АЗС оказались в институциональной ловушке. Топливный кризис заставил производителей перейти к модели приоритетного обеспечения собственных сбытовых активов. Частные операторы доедают рыночные "остатки" по ценам, которые исключают возможность операционной прибыли. Стагнация маржинальности в сочетании с высокой долговой нагрузкой делает владение заправкой токсичным активом. Сейчас мы наблюдаем, как экономика цен в стране демонстрирует разрыв между себестоимостью и розничной доступностью ресурсов.

"Частники оказались между двух огней: оптом по завышенным ценам и жестким госрегулированием розницы. При такой модели выживает лишь тот, у кого есть доступ к глубокой переработке, остальные вынуждены фиксировать убытки и выходить в кеш", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Структурная трансформация сетей

Крупнейшие игроки, такие как "Газпром" и "Лукойл", также проводят инвентаризацию портфелей. Внутренняя логика компаний требует оптимизации бизнес-процессов. АЗС с низкой оборачиваемостью становятся балластом для систем прослеживаемости и отчетности. Если средние объекты продаются за суммы от 1 до 150 миллионов рублей, то масштабные пакетные предложения доказывают стремление крупных холдингов к быстрому высвобождению ликвидности.

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"Масштабная продажа станций — это не сиюминутное решение, а следствие невозможности поддерживать норматив доходности. При текущих параметрах риска кредиторы требуют от бизнеса большей прозрачности, чего частные АЗС дать не могут", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о продаже АЗС

Есть ли риск тотального закрытия независимых заправок?

Рынок движется к консолидации. Мелкие игроки, лишенные доступа к прямым поставкам с НПЗ, будут замещены сетями, имеющими собственную логистику.

Почему госгиганты продают свои объекты?

Компании проводят плановую санацию активов. В отчетности с 2022 года приоритет отдается станциям с высокой проходимостью и современным оборудованием.

Как это повлияет на конечную цену топлива для водителей?

Концентрация рынка уменьшает конкуренцию, что создает риски для долгосрочного ценообразования.

Является ли дефицит топлива причиной распродажи?

Это спусковой механизм. Он обнажил накопленные проблемы эффективности управления и высоких расходов на логистику.

"Мы видим, как технологии платежей и обязательная отчетность ужесточают требования к ритейлу. АЗС превращаются из простых насосов в сложные высокотехнологичные узлы, которые малый бизнес больше не тянет", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.

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