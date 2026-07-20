Вместо бензина продают АЗС: рынок уже строит новую конфигурацию без мелких игроков

Российский рынок автозаправочных станций переживает фазу массовой консолидации. С середины июня в профильных агрегаторах появилось свыше 150 лотов о продаже АЗС. География охвата — от западных границ до Сибири. Игроки, от независимых сетей до вертикально интегрированных компаний, избавляются от нерентабельных активов, реагируя на дефицит топлива и регуляторное давление.
Собственники малых АЗС оказались в институциональной ловушке. Топливный кризис заставил производителей перейти к модели приоритетного обеспечения собственных сбытовых активов. Частные операторы доедают рыночные "остатки" по ценам, которые исключают возможность операционной прибыли. Стагнация маржинальности в сочетании с высокой долговой нагрузкой делает владение заправкой токсичным активом. Сейчас мы наблюдаем, как экономика цен в стране демонстрирует разрыв между себестоимостью и розничной доступностью ресурсов.
"Частники оказались между двух огней: оптом по завышенным ценам и жестким госрегулированием розницы. При такой модели выживает лишь тот, у кого есть доступ к глубокой переработке, остальные вынуждены фиксировать убытки и выходить в кеш", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Крупнейшие игроки, такие как "Газпром" и "Лукойл", также проводят инвентаризацию портфелей. Внутренняя логика компаний требует оптимизации бизнес-процессов. АЗС с низкой оборачиваемостью становятся балластом для систем прослеживаемости и отчетности. Если средние объекты продаются за суммы от 1 до 150 миллионов рублей, то масштабные пакетные предложения доказывают стремление крупных холдингов к быстрому высвобождению ликвидности.
|Сегмент владельца
|Причина распродажи
|Частные сети
|Дефицит топлива, долговая яма
|Крупные ВИНК
|Плановая оптимизация нерентабельных активов
"Масштабная продажа станций — это не сиюминутное решение, а следствие невозможности поддерживать норматив доходности. При текущих параметрах риска кредиторы требуют от бизнеса большей прозрачности, чего частные АЗС дать не могут", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Рынок движется к консолидации. Мелкие игроки, лишенные доступа к прямым поставкам с НПЗ, будут замещены сетями, имеющими собственную логистику.
Компании проводят плановую санацию активов. В отчетности с 2022 года приоритет отдается станциям с высокой проходимостью и современным оборудованием.
Концентрация рынка уменьшает конкуренцию, что создает риски для долгосрочного ценообразования.
Это спусковой механизм. Он обнажил накопленные проблемы эффективности управления и высоких расходов на логистику.
"Мы видим, как технологии платежей и обязательная отчетность ужесточают требования к ритейлу. АЗС превращаются из простых насосов в сложные высокотехнологичные узлы, которые малый бизнес больше не тянет", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru комплаенс-офицер Ксения Руднева.
В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.