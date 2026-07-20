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Пустые стены в центре Петербурга: обвал спроса перекроил расстановку сил между бизнесом и владельцами

Экономика

По итогам первого полугодия 2026 года объём свободных офисных площадей в Санкт‑Петербурге вырос на 20 % и составил 242 тыс. кв. м, сообщает NF Group. Доля вакантности увеличилась с 4,6 % в конце 2025 года до 5,5 %, а к концу текущего года, по прогнозам консультантов, может достичь 7 %. Рынок переходит в пользу арендаторов, однако рост пустующих площадей происходит не за счёт нового строительства, а на фоне сокращения спроса.

Женщина за компьютером в офисе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Женщина за компьютером в офисе

За шесть месяцев девелоперы ввели и реконструировали всего два офисных здания класса B общей площадью 7 тыс. кв. м. Минимальный объём нового ввода сдерживает более резкий скачок вакантности, но усиливает структурную проблему: офисный фонд стареет, а зданий с современными инженерными системами поступает недостаточно. В долгосрочной перспективе это создаёт риск дефицита качественного продукта при восстановлении спроса.

Главный драйвер роста свободных площадей — оптимизация компаниями офисных пространств ради экономии. Чистое поглощение за полугодие стало отрицательным и составило -34 тыс. кв. м: бизнес сдал больше метража, чем занял. Наибольший прирост вакантности зафиксирован в Центральном районе (+63 %), в то время как в Московском районе показатель, наоборот, снизился на 8 %. Разница отражает неравномерность структуры арендаторов и качества фонда по подрайонам.

Для арендаторов расширение выбора означает возможность переговоров об арендных ставках и условиях, а также доступ к лучшим локациям, ранее недоступным из-за низкой вакантности. Владельцам объектов придётся инвестировать в модернизацию и сервис, чтобы удерживать ключевых клиентов и избежать длительного простоя. Инвесторам сигнал понятен: доходность стабилизируется за счёт управления активами, а не только роста ставок.

Оценщик бизнеса Антон Дорофеев обращает внимание, что текущая вакантность формируется преимущественно за счёт вторичного фонда: компании уходят из устаревших объектов в более современные или просто сокращают площадь на сотрудника. Ставки по таким сделкам часто ниже рыночных, что дистиблирует средние показатели по городу и маскирует реальную стоимость качественного продукта.

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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