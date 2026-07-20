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Невероятно, но факт: массовые заземления Airbus A220 привели к неожиданному финалу

Экономика

Airbus зафиксировала значительное сокращение простоев самолётов семейства A220 из-за проблем с двигателями Pratt & Whitney GTF: по состоянию на настоящее время на хранении осталось 3% флота, тогда как в ноябре 2025 года простаивало 17% — 76 машин из 451 эксплуатировавшихся. Основные операторы SWISS International Air Lines, EgyptAir и Air Austral были вынуждены полностью остановить полёты на A220, а airBaltic вывела из строя 13 из 56 самолётов, закрывая потребность лизингом Fokker 100. По данным Airbus, к концу года все заземлённые лайнеры вернутся в эксплуатацию.

Самолет Airbus A350 на взлетной полосе аэропорта
Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены
Самолет Airbus A350 на взлетной полосе аэропорта

Техническая природа дефектов и производственный асимметрия

Причина заземлений — коррозия, растрескивание и преждевременный износ ряда металлических деталей редукторного привода вентилятора (GTF). Разница в темпах восстановления между A220 и A320neo объясняется масштабами флота и производственными мощностями. Семейство A220 насчитывает 526 переданных заказчикам самолётов (по данным на конец июня), тогда как база A320neo с теми же двигателями исчисляется тысячами. Объём отзываемой комплектующей и потребность в новых деталях для большего флота перегружают цехи поставщика, не позволяя масштабировать выпуск компонентов на замену достаточно быстро. Для A220 производство запчастей на устранение выявленных дефектов успело набрать необходимый темп.

Статус программы и перспективы развития

В июле A220 отметил 10 лет коммерческой эксплуатации. Несмотря на достижение серийности и стабилизацию эксплуатации, программа, по признанию отрасли, остаётся убыточной. Ранее рассматривалась удлинённая версия A220-500 на 180 кресел, однако расчёты показали недостаточную дальность полёта для ключевого рынка США, где крупнейшим оператором типа является Delta Air Lines. Это ограничило бы коммерческий потенциал модификации, и проект не перешёл в стадию запуска.

Проблемы с металлическими деталями в горячей части и редукторе GTF — классическая ловушка внедрения новых материалов и термических режимов в серийное производство. Редукторный привод позволяет вентилятору и турбине работать на оптимальных оборотах, но создаёт уникальные нагрузки на зубчатые передачи и валы. Устранение коррозионно-усталостных дефектов требует не просто замены партии деталей, а пересмотра термической обработки, покрытий и контроля качества у поставщика. То, что на флоте A220 удалось стабилизировать ситуацию за счёт ограниченного объёма переделки, не означает автоматического переноса решения на A320neo: там другая нумерация деталей, другие нагрузки и, главное, в сотни раз больший потребностный график поставок. Пока производительная мощность по выпуску "здоровой" комплектующей не превысит темп износа на эксплуатируемом флоте, заземлённые самолёты будут накапливаться, — объяснил авиационный инженер, специалист по самолётостроению Александр Батуриди.

Экспертная проверка: авиационный инженер, специалист по самолётостроению Александр Батуриди
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