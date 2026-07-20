Невероятно, но факт: массовые заземления Airbus A220 привели к неожиданному финалу

Airbus зафиксировала значительное сокращение простоев самолётов семейства A220 из-за проблем с двигателями Pratt & Whitney GTF: по состоянию на настоящее время на хранении осталось 3% флота, тогда как в ноябре 2025 года простаивало 17% — 76 машин из 451 эксплуатировавшихся. Основные операторы SWISS International Air Lines, EgyptAir и Air Austral были вынуждены полностью остановить полёты на A220, а airBaltic вывела из строя 13 из 56 самолётов, закрывая потребность лизингом Fokker 100. По данным Airbus, к концу года все заземлённые лайнеры вернутся в эксплуатацию.
Причина заземлений — коррозия, растрескивание и преждевременный износ ряда металлических деталей редукторного привода вентилятора (GTF). Разница в темпах восстановления между A220 и A320neo объясняется масштабами флота и производственными мощностями. Семейство A220 насчитывает 526 переданных заказчикам самолётов (по данным на конец июня), тогда как база A320neo с теми же двигателями исчисляется тысячами. Объём отзываемой комплектующей и потребность в новых деталях для большего флота перегружают цехи поставщика, не позволяя масштабировать выпуск компонентов на замену достаточно быстро. Для A220 производство запчастей на устранение выявленных дефектов успело набрать необходимый темп.
В июле A220 отметил 10 лет коммерческой эксплуатации. Несмотря на достижение серийности и стабилизацию эксплуатации, программа, по признанию отрасли, остаётся убыточной. Ранее рассматривалась удлинённая версия A220-500 на 180 кресел, однако расчёты показали недостаточную дальность полёта для ключевого рынка США, где крупнейшим оператором типа является Delta Air Lines. Это ограничило бы коммерческий потенциал модификации, и проект не перешёл в стадию запуска.
Проблемы с металлическими деталями в горячей части и редукторе GTF — классическая ловушка внедрения новых материалов и термических режимов в серийное производство. Редукторный привод позволяет вентилятору и турбине работать на оптимальных оборотах, но создаёт уникальные нагрузки на зубчатые передачи и валы. Устранение коррозионно-усталостных дефектов требует не просто замены партии деталей, а пересмотра термической обработки, покрытий и контроля качества у поставщика. То, что на флоте A220 удалось стабилизировать ситуацию за счёт ограниченного объёма переделки, не означает автоматического переноса решения на A320neo: там другая нумерация деталей, другие нагрузки и, главное, в сотни раз больший потребностный график поставок. Пока производительная мощность по выпуску "здоровой" комплектующей не превысит темп износа на эксплуатируемом флоте, заземлённые самолёты будут накапливаться, — объяснил авиационный инженер, специалист по самолётостроению Александр Батуриди.
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.