Бизнес пошел под откос: дефицит топлива в регионах заставил владельцев АЗС массово сбрасывать активы

Количество объявлений о продаже автозаправочных станций (АЗС) на маркетплейсах и порталах коммерческой недвижимости в начале июля превысило 150 объектов. По данным "Арендатор.ру", рост предложения составил 30% по сравнению с предыдущими месяцами. В Московском регионе зафиксировано более 20 подобных лотов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ АЗС

Причины сброса активов

Владельцы АЗС выходят из бизнеса из-за сочетания дефицита топлива в ряде регионов и роста оптовых цен на бензин и дизель. Финансовое положение собственников ухудшилось из-за невозможности покрыть операционные расходы. Ситуацию осложняют высокая стоимость заемного капитала и нестабильный курс рубля.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин поясняет, что в условиях высоких процентных ставок по кредитам обслуживание долга может превышать чистую прибыль станции, особенно если объемы продаж падают из-за перебоев с поставками топлива.

Дефицит горючего в отдельных субъектах РФ приводит к росту цен на заправках, что парадоксально снижает объем реализации и увеличивает убытки операторов. В таких условиях продажа объекта становится способом минимизировать потери и избежать полного банкротства.

Реакция инвесторов и оценка объектов

Несмотря на рост числа предложений, спрос сместился в сторону высоколиквидных активов. Покупатели ориентируются на станции с подтвержденным потоком клиентов и развитой сопутствующей инфраструктурой. Переговоры сейчас ведутся преимущественно по объектам с устойчивыми показателями доходности.

Оценщик бизнеса Антон Дорофеев отмечает, что рыночная стоимость АЗС сейчас сильнее всего зависит от локации и надежности цепочки поставок: объект в зоне дефицита топлива может стоить значительно дешевле аналогичной станции в регионе со стабильным снабжением, даже при наличии парковки и сервисных центров.

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию Алексей Крупин

оценщик бизнеса Антон Дорофеев