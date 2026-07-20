Бизнес пошел под откос: дефицит топлива в регионах заставил владельцев АЗС массово сбрасывать активы

Количество объявлений о продаже автозаправочных станций (АЗС) на маркетплейсах и порталах коммерческой недвижимости в начале июля превысило 150 объектов. По данным "Арендатор.ру", рост предложения составил 30% по сравнению с предыдущими месяцами. В Московском регионе зафиксировано более 20 подобных лотов.
Владельцы АЗС выходят из бизнеса из-за сочетания дефицита топлива в ряде регионов и роста оптовых цен на бензин и дизель. Финансовое положение собственников ухудшилось из-за невозможности покрыть операционные расходы. Ситуацию осложняют высокая стоимость заемного капитала и нестабильный курс рубля.
Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин поясняет, что в условиях высоких процентных ставок по кредитам обслуживание долга может превышать чистую прибыль станции, особенно если объемы продаж падают из-за перебоев с поставками топлива.
Дефицит горючего в отдельных субъектах РФ приводит к росту цен на заправках, что парадоксально снижает объем реализации и увеличивает убытки операторов. В таких условиях продажа объекта становится способом минимизировать потери и избежать полного банкротства.
Несмотря на рост числа предложений, спрос сместился в сторону высоколиквидных активов. Покупатели ориентируются на станции с подтвержденным потоком клиентов и развитой сопутствующей инфраструктурой. Переговоры сейчас ведутся преимущественно по объектам с устойчивыми показателями доходности.
Оценщик бизнеса Антон Дорофеев отмечает, что рыночная стоимость АЗС сейчас сильнее всего зависит от локации и надежности цепочки поставок: объект в зоне дефицита топлива может стоить значительно дешевле аналогичной станции в регионе со стабильным снабжением, даже при наличии парковки и сервисных центров.
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.