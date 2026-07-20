Простор остался в прошлом: московские новостройки бизнес-класса лишились четверти площади

За десять лет средняя площадь квартир в московских новостройках бизнес- и премиум-класса сократилась на 25,3% — с 82,7 до 61,8 квадратных метров. Такие данные приводит "Стройгазета" со ссылке на исследование девелопера "Главстрой", охватившее 172 проекта. Коммерческий директор компании Виктория Бобренёва называет основными драйверами рост себестоимости строительства, удорожание проектного финансирования и смещение покупательского спроса к малогабаритным форматам.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Новостройка

Динамика по округам сильно разбросана. В Центральном административном округе (ЦАО) площадь снизилась на 23 квадратных метра, однако абсолютный показатель остаётся выше 70 "квадратов" — премиальный статус центра не позволяет опускаться ниже этого порога. Рекордное сжатие зафиксировано на Западе (ЗАО): минус 42,9 квадратных метра, с 111,1 до 68,2. При этом внутри ЗАО наблюдается глубокая дифференциация: среди 36 проектов в 10 районах разброс составляет от 49,3 до 193,8 квадратных метров. По словам Бобренёвой, около 85% предложений в округе — одно- и двухкомнатные квартиры, хотя доля трёхкомнатных лотов достигает 46% — что указывает на поляризацию продукта.

Единственным округом с минимальной динамикой стал Юго-Западный (ЮЗАО): сокращение составило всего 6,5 квадратных метра (-9,6%). В "Главстройе" связывают это с ограниченным выводом новых корпусов и устоявшимся высоким спросом на жильё в этом направлении.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин обращает внимание, что сокращение площади — прямой отклик на изменение структуры затрат: при росте стоимости квадратного метра строительства и ставок по проектным кредитам девелопер вынужден либо повышать итоговую цену лота, либо уменьшать его габариты, чтобы удержать покупателя в сегменте. Вторичный вариант становится доминирующим, так как платёжеспособный спрос на крупные семейные квартиры в бизнес-классе эластичен к цене.

Для семейных покупателей тренд означает сужение выбора: многокомнатные квартиры рискуют покинуть массовый сегмент бизнес-класса, оставив их только в единичных локальных проектах с увеличенным метражем. Арендаторам это не затрагивает напрямую, но долгосрочно формирует предложение премиального фонда. Банкам-crediторам уменьшение среднего чека снижает риски реализации проекта, ускоряет оборот эскроу-счётов, но требует пересмотра ковенантов по минимальной площади лотов. Подрядчики получают больше объектов с меньшей площадью на проект, что меняет экономику тиражируемых решений. Региональные рынки пока не демонстрируют такой амплитуды сжатия, однако макроэкономические драйверы — стоимость материалов и дороговизна денег — действуют единообразно.

Главная неопределённость — устойчивость тренда. Если ключевая ставка и строительная инфляция сохранятся на текущих уровнях, девелоперы будут вынуждены дальше адаптировать продуктовую линейку, фактически превращая бизнес-класс в сегмент компактных квартир с высокой отделкой, а не в сегмент просторного жилья.

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию Алексей Крупин