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Рынок сырья взорвался: закупки нефти в Китае привели к резкому скачку выручки

Экономика

Китай в январе — июне 2026 года увеличил закупки российской нефти на 16,7% по сравнению с тем же периодом 2025 года — до 57,28 млн тонн. В денежном выражении импорт вырос на 31,1%, до $33,13 млрд, следуют из данных Главного таможенного управления КНР. Годом ранее за аналогичный полугодие объёмы составили 49,11 млн тонн на сумму $25,27 млрд.

Силуэт масляного насоса ночью
Фото: Desingned by Freepik by kotkoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Силуэт масляного насоса ночью

Более высокие темпы роста стоимости поставок по сравнению с физическими объёмами указывают на повышение средней 계약ной цены российской нефти для китайских покупателей. При этом Китай сократил импорт российского угля: поставки энергетического угля упали на 2,7% в стоимостном выражении (до $3,72 млрд), бурого — на 70,1% (до $78 млн), в сумме — на 7% (до $3,79 млрд).

Логистика и структура поставок

Рост нефтяного экспорта в КНР опирается на диверсифицированную инфраструктуру: трубопровод "Восточная Сибирь — Тихий океан" (ВСТО), порты Дальнего Востока и терминал Козьмино. По оценке аналитического центра ИнфоТЭК, именно сочетание ценовой конкурентоспособности, устойчивой логистики и перебоев с поставками из стран Персидского завала сделало российское сырье базовым, наиболее предсказуемым источником для китайских НПЗ. Сорта ESPO и Urals хорошо известны китайской переработке и обеспечивают приемлемую экономику производства нефтепродуктов.

Аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов отмечает, что для китайских переработчиков приоритетом остаётся стабильность качества сырья и надёжность логистических цепочек, что позволяет планировать загрузку установок без простоев и потерь маржи.

В газовой статье импорт СПГ вырос на 27,8% в тоннаже — до 3,59 млн тонн, но в рублёвом эквиваленте прирост составил лишь 8,2% ($1,81 млрд), что говорит о снижении средних контрактных цен. Поставки трубопроводного газа в стоимостном выражении достигли $4,65 млрд, физический объём таможня не публикует.

Значение для российского бюджета и экспортёров

Увеличение денежных поступлений от нефтяного экспорта в КНР напрямую влияет на валютную выручку российских компаний и, через налоговые механизмы (МНД, НДД, акцизы), — на нефтегазовые доходы федерального бюджета. При сохранении текущих объёмов и ценовых параметров Китай закрепляется за ролью ключевого платежеспособного покупателя, способного компенсировать потери на европейских направлениях.

Макроэкономист Артём Логинов указывает, что рост экспортной выручки в юанях и рублях снижает валютные риски российских компаний и уменьшает зависимость бюджета от колебаний курса доллара, однако итоговый бюджетный эффект будет зависеть от динамики мировых цен и внутреннего налогового исчисления.

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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