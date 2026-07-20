Забудьте про центр Москвы: экспансия премиального жилья перекроила карту элитных районов

На премиальном рынке первичной недвижимости Москвы за пределами Центрального административного округа (ЦАО) к текущему моменту представлено 36 жилых комплексов. Общий объем предложения составил 1311 квартир и апартаментов, что на 16% выше показателя годом ранее. Площадь предложения выросла на 11% и достигла 147 тыс. кв. м, сообщили в "Мире квартир" со ссылкой на данные аналитиков экосистемы Kalinka.

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Средневзвешенная цена в сегменте вне центра за год увеличилась на 7% и составила 1,205 млн руб./кв. м. На рынок вышли пять крупных премиальных проектов, три из них — в районе Аэропорт, где стартовые цены формируются на уровне 700-900 тыс. руб./кв. м. Девелоперы продолжают индексировать цены по мере роста строительной готовности, а также в связи с увеличением доли сделок в рассрочку: на лоты, приобретаемые в рассрочку, скидки не предоставляются.

География и структура предложения

Лидером по объему предложения стал район Аэропорт: 359 лотов (27% от общего объема за пределами ЦАО), рост почти в пять раз за год за счет запуска новых проектов — "Мастерс", "Муза", "Серегина 5", а также "Дом на Часовой" и Soul. Средневзвешенная цена здесь составила 871 тыс. руб./кв. м (+2% за год), средний бюджет лота — 83 млн руб. (-22% из-за изменения структуры предложения в пользу новых проектов по стартовым ценам).

В Дорогомилово объем предложения сократился на 37% до 282 лотов (22% рынка) на фоне высокого спроса. Цены показывают наибольшую динамику: +24% до 1,755 млн руб./кв. м, средний бюджет — 199 млн руб. (+29%). В Хорошево-Мневниках предложение выросло на 6% до 257 лотов (20%), цена — на 8% до 854 тыс. руб./кв. м. В Донском районе объем более чем удвоился до 159 лотов (12%), цена выросла на 26% до 1,151 млн руб./кв. м. В Раменках предложение снизилось на 10% до 109 лотов (8%), цена увеличилась на 12% до 1,535 млн руб./кв. м.

По наблюдениям директора по продажам девелопера Dar Леонида Вальдштейна, за последние пять лет значительно выросло число премиальных проектов и расширилась их география за счет локаций, ранее не ассоциировавшихся с жильем высокого сегмента. Расширение предложения увеличило срок принятия решения покупателями: требуется больше времени на анализ возросшей вариативности. Параллельно меняется портрет покупателя — он заметно помолодел: новые социальные лифты позволяют формировать капитал за несколько лет, а не десятилетия, что дает доступ к премиальному продукту в более раннем возрасте.

Макроэкономический контекст

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что устойчивый рост цен и расширение предложения в премиальном сегменте за пределами центра отражают структурные сдвиги в распределении высоких доходов и изменение географии спроса: покупательная способность новой группы застройщиков и частных инвесторов поддерживается накопленным капиталом и ожиданием сохранения стоимости активов в условиях инфляции, тогда как ключевая ставка ЦБ влияет на этот сегмент менее напрямую, чем на массовый рынок, за счет большей доли сделок за собственные средства и корпоративных покупок.

Рост средневзвешенной цены на 7% при расширении предложения на 16% указывает на то, что новый объем поглощается спросом без скидок, а стартовые цены новых проектов в Аэропорте формируют новый ценовой пол для района. Сокращение предложения в Дорогомилово и Раменках при одновременном росте цен подтверждает дефицит готовой качественной продукции в локациях с устоявшейся инфраструктурой и видовыми характеристиками.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов