Рынок жилья сошел с ума: перенос сроков семейной ипотеки спровоцировал ажиотаж в июне

Объем выдачи ипотечных кредитов в России в первом полугодии 2026 года составил 2,24 трлн рублей, что на 48% больше показателей аналогичного периода 2025 года. Однако динамика спроса неоднородна: во всех крупнейших регионах зафиксирован спад по сравнению со второй половиной прошлого года. Основным драйвером активности в июне стал перенос изменений в правила семейной ипотеки на октябрь, что вынудило заемщиков ускорить закрытие сделок.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Наследство и ипотека

Региональная статистика и лидеры роста

Наибольшая концентрация кредитования сосредоточена в 20 крупнейших субъектах РФ. На них пришлось 1,42 трлн рублей, или более 63% от общего общероссийского объема. Согласно данным "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ), которые проанализировал РБК Недвижимость, годовой рост в этих регионах варьируется от 24% до 74%.

Лидером по темпам прироста стала Нижегородская область (+74% до 41,83 млрд рублей). Также значительный рост показали Челябинская (+68% до 46,94 млрд рублей), Ленинградская (+67% до 31,49 млрд рублей) и Самарская области (+66% до 35,95 млрд рублей). В Москве объем выдач вырос на 37% до 283,22 млрд рублей, в Московской области — на 40% до 180,71 млрд рублей, а в Санкт-Петербурге — на 55% до 140,33 млрд рублей.

По интенсивности кредитования на душу населения первое место занимает ХМАО — Югра (5,7 кредита на тысячу жителей). Самые низкие показатели зафиксированы в Москве и Воронежской области — по 3,2 кредита на тысячу человек.

Специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева поясняет, что разрыв между общим объемом выдач в Москве и количеством кредитов на тысячу жителей объясняется высокой стоимостью столичного жилья: один кредит здесь в денежном выражении значительно тяжелее, чем в регионах.

Динамика спроса и влияние госпрограмм

Несмотря на годовой рост, в первом полугодии 2026 года рынок столкнулся с коррекцией: объемы выдач снизились на 26% относительно второй половины 2025 года. Наиболее сильный спад отмечен в Краснодарском крае (-42%), где также зафиксирован самый низкий годовой прирост (24%). Наименее всего рынок просел в Приморском крае (-14%), что связывают с действием льготной дальневосточной ипотеки под 2% годовых.

Июнь стал пиковым месяцем года. Количество ипотек по государственным программам в этом месяце выросло на 67% по сравнению с маем (плюс 20 тысяч договоров). Михаил Алексин, генеральный директор ОКБ, связывает этот всплеск с переносом сроков изменения правил семейной ипотеки с 1 июля на октябрь.

Рыночный сегмент ипотеки показал рост на 8% (+4,2 тысячи кредитов). Аналитики отмечают, что постепенное снижение ключевой ставки и падение доходности депозитов делают покупку недвижимости более привлекательной как способ сохранения капитала.

"Ситуация в июне демонстрирует высокую чувствительность спроса к регуляторным рискам. Перенос сроков вступления в силу новых правил семейной ипотеки создал эффект сжатого спроса, когда заемщики стремятся зафиксировать текущие условия до любых возможных ограничений", — отметила специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева.

В середине июля 2026 года зафиксирован рост средних ставок по рыночным программам, что произошло впервые за год. Однако эксперты оценивают этот скачок как временный фактор, не формирующий новый долгосрочный тренд.

Экспертная проверка: специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева