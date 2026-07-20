Этот шаг Грузии стал полной неожиданностью: российское зерно начали закупать с новой силой

Грузия резко нарастила закупки российского зерна, зафиксировав значительный рост импорта пшеницы по итогам первого полугодия. Согласно актуальным данным национальной службы статистики республики, объем поставок из России в денежном выражении увеличился почти на треть. При этом структура аграрного импорта претерпела изменения: пока пшеница ставит рекорды, спрос на российскую кукурузу в регионе упал вдвое. Такие колебания подчеркивают сохраняющуюся зависимость Тбилиси от ключевых продовольственных ресурсов соседа, несмотря на волатильность внешнеторговых отношений.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Уборка урожая пшеницы

Динамика закупок пшеницы: цифры и факты

В период с января по июнь Грузия приобрела в России пшеницы на общую сумму 41,8 миллиона долларов. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, когда объем закупок составлял 32,3 миллиона долларов, рост оказался внушительным — 29,8%. Российское зерно остается наиболее конкурентоспособным на грузинском рынке благодаря отлаженной логистике и отсутствию сопоставимых по качеству предложений от других экспортеров в данном ценовом сегменте.

"Рост поставок пшеницы в Грузию обусловлен как потребностями внутреннего потребления, так и стремлением сформировать запасы на фоне неопределенности на глобальных рынках. Российское зерно остается базовым элементом продовольственной безопасности республики", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Почему сократился ввоз кукурузы

На фоне успеха пшеничного направления, импорт российской кукурузы показал обратную динамику. За первое полугодие текущего года Грузия ввезла этой культуры всего на 4,6 миллиона долларов. Это в два раза меньше показателей января-июня 2025 года, когда объем импорта достигал 9,1 миллиона долларов. Столь резкое снижение может быть связано как с ростом собственного производства в Грузии, так и с переориентацией местных агрохолдингов на альтернативные кормовые культуры.

"Бизнесу важно учитывать, что изменение структуры закупок часто продиктовано не только ценой, но и логистическими издержками. Снижение интереса к кукурузе может быть временным явлением, связанным с корректировкой складских остатков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Влияние на внутренний рынок Грузии

Торговая активность напрямую влияет на стоимость социально значимых продуктов внутри страны. Увеличение ввоза пшеницы из России позволяет сдерживать резкие скачки цен на хлеб и мучные изделия. В то же время зависимость от одного поставщика создает риски, которые вынуждают местное правительство и бизнес искать баланс между экономией и диверсификацией. Иногда это приводит к странным ситуациям: например, когда из-за политики соседям приходится платить больше за энергоресурсы, Грузия старается сохранять прагматизм в аграрной сфере. Источник РИА Новости.

"Для конечного потребителя стабильный импорт зерна — это гарантия сохранения привычной стоимости продуктов первой необходимости. Любые новые инструменты торговли должны прежде всего защищать рынок от дефицита", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Событие / Показатель Последствия и эффект Рост импорта пшеницы на 29,8% Стабилизация цен на муку и хлебобулочные изделия в Грузии Снижение закупок кукурузы вдвое Пересмотр рациона в животноводстве или переход на местное сырье Концентрация закупок из РФ Укрепление торговых связей и упрощение логистических цепочек

Ответы на популярные вопросы о торговле зерном

Почему Грузия покупает пшеницу именно у России?

Россия является ближайшим крупным производителем с развитой инфраструктурой экспорта. Географическая близость минимизирует транспортные расходы, что делает итоговую стоимость зерна в Тбилиси наиболее низкой по сравнению с закупками из стран ЕС или Америки.

Как рост импорта отразится на ценах в магазинах?

Увеличение предложения зерна на внутреннем рынке обычно служит демпфером, предотвращающим дефицит. Это позволяет удерживать цены на хлеб от резкого роста, даже если наблюдаются сложные инфляционные процессы во всем регионе.

С чем связано падение импорта кукурузы?

Основными причинами могут быть сезонные факторы, изменение спроса со стороны птицефабрик и фермерских хозяйств, а также возможный рост собственного урожая кукурузы в Грузии, который временно покрывает потребности страны.

Существуют ли риски при такой зависимости от импорта?

Любая высокая концентрация импорта из одного источника несет риски при возникновении заградительных пошлин или логистических сбоев. Однако накопленные объемы за первое полугодие создают необходимую подушку безопасности.

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