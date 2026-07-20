Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сердце разрывается на куски: Агутин публично покаялся перед самым близким человеком
Амурские прилавки очистили от сомнительных товаров: аграрное ведомство раскрыло детали крупной зачистки
Отец запретил приезжать в колонию: признание Любови Аксёновой обнажило старую глубокую рану
Расхламление дома: правила сортировки вещей и метод использования коробки сомнений
Россия открывает новый морской коридор: в Калининград можно будет добраться без самолёта и транзита
Бензин мог резко подорожать, но власти пошли на беспрецедентный шаг с российскими НПЗ
Малосольных огурцов много не бывает: хрустящее чудо по экспресс-методу за 4 часа
Его считали запасным вариантом: российское горчичное масло вышло из тени и набирает силу
Хрупкие сосуды больше не приговор: привычное вечернее действие защитит сердце от внезапного сбоя

Цена на глазах прыгнула вверх: почему покупатели выбирают на маркетплейсах режим инкогнито

Экономика

Пользователи маркетплейсов фиксируют разницу в стоимости товаров в зависимости от статуса авторизации. Включение "инкогнито" часто снижает ценник, тогда как вход под личным аккаунтом провоцирует его рост. Подобные алгоритмы ценообразования вызывают вопросы к прозрачности рыночных механизмов.

Маркетплейс
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Маркетплейс

Механика скрытых наценок

Системы агрегаторов такси и маркетплейсов используют динамическое формирование стоимости. Алгоритм учитывает устройство пользователя, историю поиска и геолокацию. Разница в цене одного и того же товара на разных гаджетах становится реальностью уже через 10-30 минут после смены параметров запроса. Подобная гибкость цифровых систем не всегда играет на руку покупателю.

"Алгоритмическая динамика цен на российских площадках требует жесткого аудита. Если платформа выставляет счет исходя из стоимости вашего смартфона или истории покупок, это прямое нарушение принципов рыночной конкуренции", — констатировал экономист Артём Логинов.

Правовые аспекты ценообразования

Специалисты Союза потребителей РФ указывают на наличие системной проблемы. Хотя не все компании замечены в манипуляциях, к крупным игрокам претензии поступают регулярно. Роспотребнадзор и ФАС имеют инструментарий для проведения проверок, чтобы выявить, не носит ли ценовая политика дискриминационный характер.

"Дискриминация по техническим характеристикам устройства — это юридический нонсенс. Мы наблюдаем попытку обойти нормы защиты прав потребителей через алгоритмические надстройки", — подчеркнула юрист Татьяна Федорова.

Как маркетплейсы сегментируют клиентов

Платформы классифицируют пользователей по готовности платить за бюджетный, средний или премиальный сегменты. Личная скидка постоянного клиента не всегда компенсирует "апгрейд" цены в профиле. Тестовые закупки показывают: без авторизации товар продается по базовой ставке, тогда как в личном кабинете маржинальность сделки может быть уже иной из-за накопленных данных о покупательной способности.

Источник данных Метод оценки цены
Инкогнито Базовая стоимость без привязки к модели устройства
Авторизация Индивидуальный профиль, учет истории, тип девайса

"Маркетплейсы активно используют финмониторинг для оценки рисков и предпочтений. Однако превращение персональных данных в инструмент принуждения к лишним тратам создает репутационные угрозы для компаний", — резюмировал специалист по AML Михаил Фролов.

Ситуация с ценообразованием требует пересмотра регуляторных норм. Важно понять, где грань между маркетинговой акцией и скрытым повышением цен для лояльных клиентов.

Ответы на популярные вопросы о ценах

Почему цена в приложении выше, чем на сайте?

Алгоритмы учитывают платформу захода (iOS/Android), версию приложения и данные об используемом устройстве для сегментации аудитории.

Помогает ли режим "инкогнито" сэкономить?

Чаще всего — да, так как отключает персонализированную историю поиска и накопленные данные о ваших покупках.

Законна ли разница цен на одни товары?

Для подтверждения незаконности необходима проверка ФАС, которая установит наличие ценовой дискриминации.

Могут ли маркетплейсы менять цены 24/7?

Да, современные системы пересчитывают стоимость в реальном времени с учетом спроса, локации и профиля пользователя.

Читайте также

Экспертная проверка: Артём Логинов, макроэкономист; Татьяна Федорова, юрист по защите прав потребителей; Михаил Фролов, специалист по финмониторингу.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Лишние хлопоты остались в прошлом: огурцы по-фински радуют насыщенным вкусом без сложной стерилизации
Еда и рецепты
Лишние хлопоты остались в прошлом: огурцы по-фински радуют насыщенным вкусом без сложной стерилизации
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Еда и рецепты
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Тихий океан раскрыл свою самую темную тайну: под водой нашли следы катастрофы, изменившей Землю
Экология
Тихий океан раскрыл свою самую темную тайну: под водой нашли следы катастрофы, изменившей Землю
Популярное
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба

Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.

После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
На наши деньги нас надули: еевропейцы настояли на отставке министра обороны Фёдорова Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Последние материалы
Его считали запасным вариантом: российское горчичное масло вышло из тени и набирает силу
На наши деньги нас надули: еевропейцы настояли на отставке министра обороны Фёдорова
Хрупкие сосуды больше не приговор: привычное вечернее действие защитит сердце от внезапного сбоя
Дорожный хаос в Сочи уходит в прошлое: автоматика принудительно перераспределит транспортные потоки
Стекловидное тело начало разрушаться: привычные симптомы сигнализируют о сбое систем
Поезда Сахалина меняют внутренний облик: новые стандарты отопления привели к иным итогам
Цена на глазах прыгнула вверх: почему покупатели выбирают на маркетплейсах режим инкогнито
АвтоВАЗ готовит сенсацию: новая Lada Azimut получит безумные 500 сил и бросит вызов иномаркам
Кардинальное обновление привычной зоны отдыха: Комсомольск-на-Амуре усилил позиции в спорте
Жизнь одним днём и никаких накоплений: Катя Лель раскрыла правду о своих миллионных тратах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.