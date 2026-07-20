Цена на глазах прыгнула вверх: почему покупатели выбирают на маркетплейсах режим инкогнито

Пользователи маркетплейсов фиксируют разницу в стоимости товаров в зависимости от статуса авторизации. Включение "инкогнито" часто снижает ценник, тогда как вход под личным аккаунтом провоцирует его рост. Подобные алгоритмы ценообразования вызывают вопросы к прозрачности рыночных механизмов.

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Механика скрытых наценок

Системы агрегаторов такси и маркетплейсов используют динамическое формирование стоимости. Алгоритм учитывает устройство пользователя, историю поиска и геолокацию. Разница в цене одного и того же товара на разных гаджетах становится реальностью уже через 10-30 минут после смены параметров запроса. Подобная гибкость цифровых систем не всегда играет на руку покупателю.

"Алгоритмическая динамика цен на российских площадках требует жесткого аудита. Если платформа выставляет счет исходя из стоимости вашего смартфона или истории покупок, это прямое нарушение принципов рыночной конкуренции", — констатировал экономист Артём Логинов.

Правовые аспекты ценообразования

Специалисты Союза потребителей РФ указывают на наличие системной проблемы. Хотя не все компании замечены в манипуляциях, к крупным игрокам претензии поступают регулярно. Роспотребнадзор и ФАС имеют инструментарий для проведения проверок, чтобы выявить, не носит ли ценовая политика дискриминационный характер.

"Дискриминация по техническим характеристикам устройства — это юридический нонсенс. Мы наблюдаем попытку обойти нормы защиты прав потребителей через алгоритмические надстройки", — подчеркнула юрист Татьяна Федорова.

Как маркетплейсы сегментируют клиентов

Платформы классифицируют пользователей по готовности платить за бюджетный, средний или премиальный сегменты. Личная скидка постоянного клиента не всегда компенсирует "апгрейд" цены в профиле. Тестовые закупки показывают: без авторизации товар продается по базовой ставке, тогда как в личном кабинете маржинальность сделки может быть уже иной из-за накопленных данных о покупательной способности.

Источник данных Метод оценки цены Инкогнито Базовая стоимость без привязки к модели устройства Авторизация Индивидуальный профиль, учет истории, тип девайса

"Маркетплейсы активно используют финмониторинг для оценки рисков и предпочтений. Однако превращение персональных данных в инструмент принуждения к лишним тратам создает репутационные угрозы для компаний", — резюмировал специалист по AML Михаил Фролов.

Ситуация с ценообразованием требует пересмотра регуляторных норм. Важно понять, где грань между маркетинговой акцией и скрытым повышением цен для лояльных клиентов.

Ответы на популярные вопросы о ценах

Почему цена в приложении выше, чем на сайте?

Алгоритмы учитывают платформу захода (iOS/Android), версию приложения и данные об используемом устройстве для сегментации аудитории.

Помогает ли режим "инкогнито" сэкономить?

Чаще всего — да, так как отключает персонализированную историю поиска и накопленные данные о ваших покупках.

Законна ли разница цен на одни товары?

Для подтверждения незаконности необходима проверка ФАС, которая установит наличие ценовой дискриминации.

Могут ли маркетплейсы менять цены 24/7?

Да, современные системы пересчитывают стоимость в реальном времени с учетом спроса, локации и профиля пользователя.

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