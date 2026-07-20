Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Детские деньги под жестким контролем: на Кубани резко изменилась динамика исполнения обязательств
Наконец-то сменили мотор: обновление Lada Niva Legend изменило расход и разгон
Опасная беспечность в Краснодаре: рейды спасателей по лесопаркам выявили пугающую статистику
Европа закрывает двери: странный парадокс с российским газом заставил Молдову платить дороже
Деньги хлынут во Владивосток: масштаб сделок на ВЭФ перепишет экономику Дальнего Востока
Проехать курорт не получится: заправочные станции Краснодарского края пошли на крайние меры
Ваша спальня не виновата: эта ошибка в освещении рабочего места разрушает сон
Приморье буквально ушло под воду: стихия поставила под удар движение в четырех округах края
Два спокойных дня перед бурей: 22 июля Землю накроет новый космический шторм

Леса в огне превратились в золото: Испания внедрила систему, которая спасла бюджет отрасли

Экономика » Сырье » Лес

Испанский лесной сектор разработал протоколы обработки древесины, пострадавшей от лесных пожаров, что позволяет сохранять её коммерческую ценность и снижать экологические риски. Как сообщается в обзоре отраслевых практик, ключевым условием является оперативная оценка состояния загорелых массивов: лесники определяют, какие деревья можно заготовить не навредив естественному обновлению леса. Работы ведут в сжатые сроки — до того, как древесина потеряет эксплуатационные свойства или станет труднодоступной для вывозки.

Лесной пожар
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Лесной пожар

Качество сырья диктует направление использования. Часть брёвна с характерными текстурными изменениями и окраской направляется в строительство и мебельное производство, где такие особенности ценятся мастерами. Низкосортный объём уходит на паллеты и целлюлозу. Отрасль установила единые правила заготовки, транспортировки и переработки пожароповреждённой древесины, включая требования безопасности. Взаимодействие со структурами природоохранного профиля организовано так, чтобы уборка засухшего хвоя не препятствовала естественному лесовосстановлению.

Экономический эффект оценивается как существенный: продажа пожарной древесины формирует дополнительный доход лесовладельцев и леспромышленников, частично компенсируя потери от гибели насаждений, и поддерживает занятость в заготовительном и перерабатывающем звеньях. С экологической стороны — практика уменьшает накопление мертвого хвоя, который в перспективе повышает повторную пожарную опасность.

Эколог, специалист по природопользованию Игорь Степанов отмечает, что использование пожароповреждённой древесины может быть элементом адаптивного лесоуправления, однако масштаб и сроки заготовок должны строго согласовываться с итогами лесоустроительной съёмки и оценкой способности экосистемы к автивному восстановлению.

Экспертная проверка: эколог, специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Авто
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Экономика и бизнес
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Лишние хлопоты остались в прошлом: огурцы по-фински радуют насыщенным вкусом без сложной стерилизации
Еда и рецепты
Лишние хлопоты остались в прошлом: огурцы по-фински радуют насыщенным вкусом без сложной стерилизации
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние материалы
Страшный счёт растёт каждый день: новая вспышка Эболы вышла на критический уровень
Слишком дорого для бюджета: мэрия Владивостока пошла на болезненные меры при поиске перевозчика
Природа обманула все расчеты: Южные Курилы получили доступ к ресурсам, который почти отменили
Жители Якутии оказались в ловушке: внезапный разлив рек заблокировал доступ к населенным пунктам
Масштабное отключение воды на сутки в Пензе: районы готовятся к длительному периоду без ресурса
Старые детали уходят в утиль: Сахалинэнерго предотвратило риск зимнего коллапса энергосистемы
Разрушают фундамент и губят посадки: эти деревья лучше не сажать рядом с участком
Забудьте про прежний райдер: религиозный путь Моргенштерна* вычеркнул из жизни лишнее
Западные системы оказались одноразовыми: Сахалин создал решение, которое лишило импорт монополии
Не каждая экономия проходит без следа: чем для двигателя может обернуться переход на АИ-92
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.