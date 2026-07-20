Леса в огне превратились в золото: Испания внедрила систему, которая спасла бюджет отрасли

Испанский лесной сектор разработал протоколы обработки древесины, пострадавшей от лесных пожаров, что позволяет сохранять её коммерческую ценность и снижать экологические риски. Как сообщается в обзоре отраслевых практик, ключевым условием является оперативная оценка состояния загорелых массивов: лесники определяют, какие деревья можно заготовить не навредив естественному обновлению леса. Работы ведут в сжатые сроки — до того, как древесина потеряет эксплуатационные свойства или станет труднодоступной для вывозки.

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Качество сырья диктует направление использования. Часть брёвна с характерными текстурными изменениями и окраской направляется в строительство и мебельное производство, где такие особенности ценятся мастерами. Низкосортный объём уходит на паллеты и целлюлозу. Отрасль установила единые правила заготовки, транспортировки и переработки пожароповреждённой древесины, включая требования безопасности. Взаимодействие со структурами природоохранного профиля организовано так, чтобы уборка засухшего хвоя не препятствовала естественному лесовосстановлению.

Экономический эффект оценивается как существенный: продажа пожарной древесины формирует дополнительный доход лесовладельцев и леспромышленников, частично компенсируя потери от гибели насаждений, и поддерживает занятость в заготовительном и перерабатывающем звеньях. С экологической стороны — практика уменьшает накопление мертвого хвоя, который в перспективе повышает повторную пожарную опасность.

Эколог, специалист по природопользованию Игорь Степанов отмечает, что использование пожароповреждённой древесины может быть элементом адаптивного лесоуправления, однако масштаб и сроки заготовок должны строго согласовываться с итогами лесоустроительной съёмки и оценкой способности экосистемы к автивному восстановлению.

Экспертная проверка: эколог, специалист по природопользованию эколог, специалист по природопользованию Игорь Степанов