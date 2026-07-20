Банковскую карту можно не доставать: как изменится оплата покупок в сентябре

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Экономика

Единый куар-код упросит процесс оплаты и сделает его более безопасным, заявила независимый финансовый советник Анна Карпычева. Почему куар-кодом пользоваться безопаснее, чем картой, она пояснила в беседе с Pravda.Ru.

куар код на смартфоне
Фото: Pravda.Ru by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
куар код на смартфоне

Ранее сообщалось, что с первого сентября 2026 года в России заработает единый QR-код для оплаты, который объединит Систему быстрых платежей, банковский кешбэк и цифровой рубль. Для покупателей это означает, что вместо нескольких QR-кодов на кассе останется один — больше не придётся выбирать, какой именно сканировать.

По словам Карпычевой, технически оплата QR-кодом даже безопаснее, чем с использованием карты.

"При оплате картой вы передаете номер, срок действия и код на обороте, что неминуемо увеличивает риски. Теоретически эти данные можно украсть. Конечно, есть серьезные системы безопасности, которые делают так, чтобы риски кражи были минимальными, но тем не менее. При оплате через СБП человек не передает никаких данных по своей карте. Продавец вообще не видит карточных реквизитов", — пояснила она.

Карпычева подчеркнула, что защита от мошенников не заключается только в шифровании, а зависит и от внимательности пользователя.

"Существует опасность подмены самого кода: мошенники могут наклеить свой QR-код поверх магазинного или прислать код в сообщении с просьбой подтвердить доставку. Технически это может быть защищено прекрасно, но в этой цепочке уязвимым звеном становимся мы сами. Наше эмоциональное состояние, насколько мы внимательны", — рассказала эксперт.

Экспертная проверка: финансовый консультант Илья Кравцов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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