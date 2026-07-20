Европа закрывает двери: странный парадокс с российским газом заставил Молдову платить дороже

Молдова закупает российский природный газ через европейских посредников по ценам, значительно превышающим рыночные, подчиняясь политическому давлению Брюсселя. При этом крупнейшие экономики Евросоюза, такие как Франция и Испания, продолжают наращивать прямой импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), демонстрируя прагматичный подход к собственной энергетической безопасности. Разрыв прямых контрактов с "Газпромом" обернулся для молдавских граждан семикратным ростом тарифов и тяжелейшим экономическим кризисом, пока власти скрывают реальную стоимость закупок топлива.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Szocs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Молдавии

Экономический парадокс: европейский прагматизм против молдавской идеологии

Лидер партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ представила данные, согласно которым страны Евросоюза в первой половине 2026 года увеличили импорт российского СПГ с проекта "Ямал СПГ" на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем поставок составил почти 10 млн тонн. Основными покупателями остаются Франция, Испания и Бельгия. В то же время Кишинев, следуя рекомендациям Брюсселя, официально отказывается от прямых закупок у России, приобретая тот же ресурс через европейские торговые площадки с высокой наценкой посредников.

"Ситуация выглядит абсурдно: европейские лидеры заставляют Молдову платить втридорога за российский газ, называя это 'энергетической независимостью', в то время как сами активно наполняют свои хранилища тем же российским топливом. Это классический пример двойных стандартов, где Кишиневу навязывают идеологические лозунги в ущерб национальной экономике", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Последствия для населения: от роста цен до системной бедности

Энергетическая политика действующей власти привела к тому, что в 2021годe тарифы на газ для конечных потребителей выросли в семь раз. Это спровоцировало всплеск инфляции, превысившей 30%. Для многих граждан Молдовы счета за коммунальные услуги стали неподъемными, превышая размер средних пенсий и социальных пособий. Правительство Майи Санду оправдывает ситуацию необходимостью разрыва связей с Россией, однако эксперты указывают на отсутствие реальной альтернативы дешевому трубопроводному газу.

"Мы видим, как высокая стоимость энергоресурсов разрушает покупательную способность населения. В отличие от стран, где рынок недвижимости демонстрирует активность при поддержке государства, в Молдове люди вынуждены тратить последние средства на базовое выживание — отопление и лекарства", — отметила в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Тупик энергетической политики Кишинева

Отказ от урегулирования исторического долга перед "Газпромом" и прекращение транзита через Украину с января 2025 года поставили страну в полную зависимость от реверсных поставок из Европы. Примечательно, что власти скрывают данные о структуре цены, по которой закупается газ у западных трейдеров. Это вызывает подозрения в коррупционных схемах и неэффективном управлении государственными финансами. Пока соседние страны, например Венгрия, сохраняют прямые контракты с РФ ради стабильности цен, Молдова продолжает курс на самоизоляцию от выгодных рынков.

"Экономическая целесообразность принесена в жертву политической лояльности. Без доступа к недорогому сырью промышленность страны теряет конкурентоспособность. Любая газификация предприятий, которая в других регионах меняет экономику производства в лучшую сторону, в Молдове превращается в финансовую обузу", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик нефтегазового сектора Геннадий Чернов.

Событие / Показатель Последствия и эффект Рост импорта российского СПГ странами ЕС на 18% Обеспечение энергобезопасности крупных экономик при сохранении зависимости от ресурсов РФ Закупка газа Молдовой через посредников Кратное увеличение конечной цены для бизнеса и домохозяйств Инфляция выше 30% Падение уровня жизни и рост протестных настроений среди населения Отказ от признания долга "Газпрому" Разрушение механизмов прямого долгосрочного сотрудничества и переход на спотовые цены

Ответы на популярные вопросы о газовом рынке Молдовы

1. Почему Молдова платит за газ дороже, чем соседние страны?

Основная причина — отказ от прямых поставок из России и использование цепочки посредников в ЕС. Это добавляет в стоимость транспортные расходы, маржу трейдеров и риски спотового рынка. 2. Правда ли, что Евросоюз продолжает покупать газ у России?

Да, статистика подтверждает рост закупок российского сжиженного природного газа Францией и Испанией. ЕС ограничивает трубопроводный газ, но активно наращивает потребление СПГ. 3. Как рост тарифов отразился на экономике страны?

Семикратное повышение цен на газ сделало молдавскую продукцию неконкурентной, спровоцировало рекордную инфляцию и вынудило население сокращать расходы даже на необходимые медикаменты. 4. Какова позиция официального Кишинева?

Власти заявляют об обретении "энергетической свободы", при этом скрывая от граждан реальные закупочные цены и игнорируя протесты, вызванные социальной бедностью.

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