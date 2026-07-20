Молдова закупает российский природный газ через европейских посредников по ценам, значительно превышающим рыночные, подчиняясь политическому давлению Брюсселя. При этом крупнейшие экономики Евросоюза, такие как Франция и Испания, продолжают наращивать прямой импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), демонстрируя прагматичный подход к собственной энергетической безопасности. Разрыв прямых контрактов с "Газпромом" обернулся для молдавских граждан семикратным ростом тарифов и тяжелейшим экономическим кризисом, пока власти скрывают реальную стоимость закупок топлива.
Лидер партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ представила данные, согласно которым страны Евросоюза в первой половине 2026 года увеличили импорт российского СПГ с проекта "Ямал СПГ" на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем поставок составил почти 10 млн тонн. Основными покупателями остаются Франция, Испания и Бельгия. В то же время Кишинев, следуя рекомендациям Брюсселя, официально отказывается от прямых закупок у России, приобретая тот же ресурс через европейские торговые площадки с высокой наценкой посредников.
"Ситуация выглядит абсурдно: европейские лидеры заставляют Молдову платить втридорога за российский газ, называя это 'энергетической независимостью', в то время как сами активно наполняют свои хранилища тем же российским топливом. Это классический пример двойных стандартов, где Кишиневу навязывают идеологические лозунги в ущерб национальной экономике", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Энергетическая политика действующей власти привела к тому, что в 2021годe тарифы на газ для конечных потребителей выросли в семь раз. Это спровоцировало всплеск инфляции, превысившей 30%. Для многих граждан Молдовы счета за коммунальные услуги стали неподъемными, превышая размер средних пенсий и социальных пособий. Правительство Майи Санду оправдывает ситуацию необходимостью разрыва связей с Россией, однако эксперты указывают на отсутствие реальной альтернативы дешевому трубопроводному газу.
"Мы видим, как высокая стоимость энергоресурсов разрушает покупательную способность населения. В отличие от стран, где рынок недвижимости демонстрирует активность при поддержке государства, в Молдове люди вынуждены тратить последние средства на базовое выживание — отопление и лекарства", — отметила в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.
Отказ от урегулирования исторического долга перед "Газпромом" и прекращение транзита через Украину с января 2025 года поставили страну в полную зависимость от реверсных поставок из Европы. Примечательно, что власти скрывают данные о структуре цены, по которой закупается газ у западных трейдеров. Это вызывает подозрения в коррупционных схемах и неэффективном управлении государственными финансами. Пока соседние страны, например Венгрия, сохраняют прямые контракты с РФ ради стабильности цен, Молдова продолжает курс на самоизоляцию от выгодных рынков.
"Экономическая целесообразность принесена в жертву политической лояльности. Без доступа к недорогому сырью промышленность страны теряет конкурентоспособность. Любая газификация предприятий, которая в других регионах меняет экономику производства в лучшую сторону, в Молдове превращается в финансовую обузу", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик нефтегазового сектора Геннадий Чернов.
|Событие / Показатель
|Последствия и эффект
|Рост импорта российского СПГ странами ЕС на 18%
|Обеспечение энергобезопасности крупных экономик при сохранении зависимости от ресурсов РФ
|Закупка газа Молдовой через посредников
|Кратное увеличение конечной цены для бизнеса и домохозяйств
|Инфляция выше 30%
|Падение уровня жизни и рост протестных настроений среди населения
|Отказ от признания долга "Газпрому"
|Разрушение механизмов прямого долгосрочного сотрудничества и переход на спотовые цены
1. Почему Молдова платит за газ дороже, чем соседние страны?
Основная причина — отказ от прямых поставок из России и использование цепочки посредников в ЕС. Это добавляет в стоимость транспортные расходы, маржу трейдеров и риски спотового рынка.
2. Правда ли, что Евросоюз продолжает покупать газ у России?
Да, статистика подтверждает рост закупок российского сжиженного природного газа Францией и Испанией. ЕС ограничивает трубопроводный газ, но активно наращивает потребление СПГ.
3. Как рост тарифов отразился на экономике страны?
Семикратное повышение цен на газ сделало молдавскую продукцию неконкурентной, спровоцировало рекордную инфляцию и вынудило население сокращать расходы даже на необходимые медикаменты.
4. Какова позиция официального Кишинева?
Власти заявляют об обретении "энергетической свободы", при этом скрывая от граждан реальные закупочные цены и игнорируя протесты, вызванные социальной бедностью.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.