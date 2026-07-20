Больше никаких скрытых схем: новая маркировка стройматериалов вытеснила теневой сектор из оборота

Обязательная маркировка строительных материалов, запущенная в системе "Честный знак" в конце 2025 года, показала первые измеримые результаты: по данным оператора ЦРПТ, число легальных производителей выросло на 82% — с 930 до почти 1700 компаний. За несколько месяцев в оборот введено 425 млн единиц продукции, в системе зарегистрировано более 28 тыс. участников рынка. Главный эффект — рынок начал выходить из тени, делая конкуренцию честнее для тех, кто инвестирует в качество, а не в обход требований.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Материалы для ремонта

Как работает механизм

Маркировка не меняет физические свойства цемента или герметика — её задача сделать прозрачной цепочку от конвейера до полки. Покупатель может проверить происхождение и разрешительную документацию за секунды по коду на упаковке. Производитель знает, что каждая единица прослеживается. Государство видит рынок целиком.

Для стройиндустрии цена ошибки выше, чем в легкой промышленности. Контрафактный цемент или фальсифицированные сухие смеси создают не только финансовые потери, но и эксплуатационные риски для зданий и сооружений. Прослеживаемость здесь — вопрос безопасности конечного потребителя и доверия к отрасли в целом.

Внедрение прошло без системных сбоев

Опыт первых месяцев показал: переход прошел спокойнее, чем ожидало много предприятий. НОПСМ, объединяющее более 1500 компаний по стране, сообщает: системных проблем во взаимодействии с оператором маркировки не наблюдается. Постоянный диалог позволил заранее подготовить оборудование, документы и процессы — от организации нанесения кодов до работы с остатками немаркированной продукции.

Однако цифровая трансформация не устраняет накопленные проблемы за несколько месяцев. Рост числа легальных игроков — важный, но промежуточный показатель. Дальнейший эффект будет зависеть от усиленного контроля за соответствием реального качества продукции заявленным характеристикам, а не только от наличия кода на упаковке.

Региональный экономист Валерий Козлов обращает внимание, что рост количества зарегистрированных производителей фиксирует факт легализации бизнеса, но не подтверждает автоматически повышение качества продукции: для оценки реального эффекта необходимо сопоставлять данные маркировки с результатами независимого лабораторного контроля и статистикой жалоб потребителей.

Экспертная проверка: региональный экономист региональный экономист Валерий Козлов