Океан станет слишком тесным: корейская разработка обнулила потребность в дозаправках судов

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Экономика » Производство » Судостроение

Корейский научно-исследовательский институт судостроения и морской инженерии (KRISO) разработал проект гражданского контейнеровоза с ядерной энергетической установкой на двух реакторах на расплаве соли (Molten Salt Reactor, MSR). Проект получил предварительное одобрение (AIP) в США, что подтверждает соответствие концепции текущим нормативным требованиям на стадии проектирования.

Грузовое судно с контейнерами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Грузовое судно с контейнерами

В отличие от традиционных водо-водяных реакторов высокого давления, используемых на военном флоте, MSR работают при близком к атмосферному давлении. Жидкая солевская смесь одновременно служит теплоносителем и носителем растворенного ядерного топлива. Это исключает сценарий разрыва под давлением, снижает нагрузки на защитную оболочку и позволяет обеспечивать судно энергией годами без дозаправки — критически важный фактор для длительных океанских рейсов.

Главной инженерной задачей стало согласование постоянной тепловой мощности реакторов с переменным потреблением энергии судном. Решение найдено в интегрированной системе накопления энергии (ESS) по схеме параллельного распределения: аккумуляторы буферизируют пиковые нагрузки при маневрах и компенсируют снижение мощности одного реактора во время технического обслуживания. Это стабилизирует температурный режим активной зоны и гарантирует мгновенный резерв электроэнергии.

Гидродинамические испытания масштабных моделей в бассейне для глубоководных исследований позволили оптимизировать обводы корпуса. Расчётная конструкция должна обеспечивать скорость 45 километров в час даже при сильном волнении и высоком сопротивлении воды.

Учёный-физик Дмитрий Лапшин отмечает, что технология MSR действительно обладает свойствами, привлекательными для морской энергетики — низкое давление и высокая температурная стабильность, — однако переход от утверждённого проекта к серийному строительству потребует решения вопросов коррозионной стойкости материалов в агрессивной солевой среде на протяжении всего ресурса судна и согласования межгосударственных лицензионных процедур для гражданских атомных кораблей.

На данном этапе работа представляет собой верифицированную компьютерными расчётами и модельным экспериментом инженерную концепцию. Построение прототипа и получение сертификата класса для коммерческой эксплуатации требуют отдельного этапа лицензирования и испытаний реакторной установки в натуральном масштабе.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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