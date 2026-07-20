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Логистический тупик в Каспии: запредельные расходы обрушили объемы перевозок в 2025 году

Экономика

Грузопоток по западному маршруту МТК "Север — Юг" (Россия — Азербайджан — Иран) после экспоненциального роста с начала СВО затормозился в 2024 году и перешёл на спад в 2025 году, составив 9-10 млн тонн в год. Главная причина — высокая стоимость: железнодорожная перевозка по этому коридору примерно втрое дороже традиционной морской схемы через Новороссийск, занимает больше времени и требует сложного мультимодального оформления из-за отсутствия прямого стыка путей между Азербайджаном и Ираном. Тем не менее Москва, Баку и Тегеран усиливают поддержку маршрута как инструмента диверсификации логистических рисков на фоне нестабильности на юге и северо-западе России.

Грузовой кран и железнодорожные вагоны
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Грузовой кран и железнодорожные вагоны

Экономика коридора: нишевая рентабельность при системных издержках

По расчётам участников рынка, МТК "Север — Юг" востребован лишь в узких сценариях: мелко тонннажных поставках, освоении новых ниш иранского рынка, а также при перевозке низкомаржинального зерна из центральных регионов России каспийским речным путем напрямую в Иран без посредников. Во всех остальных случаях транзакционные издержки делают маршрут неэффективным, заставляя грузовладельцев искать альтернативных поставщиков или менять логистику. Даже после завершения затянувшегося строительства участка Решт — Астара (при нормальном темпе — 1-1,5 года) кардинального скачка не ожидается: потенциал оценивается в 12-15 млн тонн в год, что лишь незначительно превышает текущие показатели.

Государственная поддержка как способ удержать перевозчика

ОАО "РЖД" подписало с Ираном и Азербайджаном трёхсторонний протокол о развитии бесшовного клиентского сервиса и цифровизации перевозок. Параллельно российская и азербайджанская стороны договорились о финансовой стимуляции: уже применяются значительные скидки на ж/д тарифы, их возможное расширение рассматривается через введение госзаказа или прямых субсидий. Меры призваны компенсировать разрыв в себестоимости и сохранить corridor как рабочий резерв.

Диверсификация рисков: Чёрное море, Балтика, Каспий и Восток

Стратегическая ценность западного маршрута растёт на фоне накопления угроз для альтернативных путей. Чёрноморское направление остаётся зоной высоких рисков безопасности, балтийская логистика — под растущим санкционным и инфраструктурным давлением. Каспийская морская ветка МТК сопряжена с рисками судоходства и заиливанием Волго-Каспийского канала, восточная железная дорога — с горным рельефом, низкой пропускной способностью и геополитикой стран транзита. Автомобильные перевозки страдают от дефицита и роста цен на топливо. На этом фоне железнодорожный западный маршрут сохраняет относительную стабильность и открывает России дополнительный канал экспорта зерна, укрепляя продовольственную безопасность Ирана в условиях противостояния с прозападной коалицией.

Риск-менеджер Илья Гусев подчёркивает, что устойчивость коридора зависит не от тарифных скидок, а от устранения дискретных узких мест — отсутствия прямого стыка колеи и непредсказуемости каспийского судоходства — иначе маршрут останется дорогой страховкой, а не рабочим логистическим стандартом.

Экспертная проверка: риск-менеджер Илья Гусев
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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