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Ипотека получила неожиданного помощника: россиянам предложили новый способ накопить на жилье

Экономика

Договор жилищных сбережений, который начнет действовать в России с следующего года, станет значимым инструментом для граждан, заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин. Почему новшество можно назвать положительным явлением, он пояснил в комментарии Pravda.Ru.

Светлая спальня
Фото: Pravda.Ru by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
Светлая спальня

Ранее сообщалось, что россияне смогут заключать с банками договоры жилищных сбережений, то есть открывать специальные вклады для накопления средств на покупку жилья. Сейчас для того, чтобы приобрести квартиру в новостройке, семье из двух работающих человек необходимо откладывать всю зарплату в течение четырех с лишним лет.

По словам эксперта, такая система позволит людям не только сформировать первоначальный взнос по ипотечному кредиту, но и, в идеале, накопить полную сумму для покупки жилья. Согласно новому договору, сумма средств по страхованию вкладов, вырастет до десяти миллионов рублей, что значительно выше текущего лимита. Это дополнительно защитит накопления граждан в случае отзыва лицензии у банка, что, по мнению Балынина, является важным аспектом для обеспечения безопасности вкладчиков.

"В соответствии с законом должна предусматриваться возможность пополнения вклада в любое время. Срок привлечения денежных средств, поступающих от вкладчика или в пользу вкладчика от третьего лица, в рамках договора жилищных сбережений не может быть менее трех лет", — полагает эксперт.

По словам Балынина, этот сформирует у граждан привычку к долгосрочным накоплениям.

"По моему мнению, этот инструмент внесёт позитивный вклад в решение гражданами жилищного вопроса", — пояснил финансист.

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