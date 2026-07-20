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Миллиарды вьетнамских донгов на ветер: провинция Gia Lai определила судьбу нового энергопроекта

Экономика

Власти провинции Gia Lai (Вьетнам) утвердили инвестиционный план по строительству ветровой электростанции Ia Le 2. Проект предполагает создание мощностей на 42 МВт с общим объемом инвестиций 1,468 трлн вьетнамских донгов.

Ветряки
Фото: unsplash.com by American Public Power Association is licensed under Free to use under the Unsplash License
Ветряки

Согласно решению Народного комитета провинции, инвестор будет определен через тендер. Финансирование проекта разделено: 30% составляют собственные средства инвестора, остальные 70% планируется привлечь через заемный капитал. Ожидаемая годовая выработка электроэнергии составит 123 780,8 МВтч. Электричество будет подаваться в национальную сеть через линию 220 кВ Pleiku 2-Krông Buk.

Под строительство выделено 27,3 га земли, из которых 14,7 га переходят в долгосрочное пользование, а 12,6 га будут использоваться временно для проведения строительных работ.

Сроки и этапы реализации

График реализации проекта разделен на подготовительный и строительный этапы:

  • Сентябрь 2026 — февраль 2027: подготовка специализированной документации, утверждение технико-экономического обоснования, подписание договора купли-продажи электроэнергии, проектирование, а также выкуп земель и компенсационные выплаты.
  • Март 2027: начало строительных работ.
  • Март 2028: ввод объекта в эксплуатацию.

Власти провинции рекомендовали будущему инвестору рассмотреть возможность сокращения срока запуска на 3-6 месяцев от утвержденного графика.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин отмечает, что разрыв между собственным капиталом (30%) и привлеченными средствами (70%) накладывает на инвестора обязательства по обеспечению высокой кредитоспособности проекта для получения заемного финансирования в указанные сроки.

Ограничения и правовые условия

Народный комитет Gia Lai установил жесткий запрет на начало физических работ до полного завершения всех процедур по землепользованию, экологии, строительству и лесному хозяйству. Ответственность за преждевременный запуск строительства возложена на профильные департаменты и местные органы власти.

Дополнительные условия для инвестора включают:

  • запрет на передачу проекта или доли в капитале без письменного согласия властей провинции;
  • обязательное взаимодействие с полицией и военными органами для обеспечения безопасности;
  • передачу технологий и обучение персонала для эксплуатации станции.

Строгий контроль за документацией связан с опытом реализации первой очереди (Ia Le 1). Тогда возникли споры с местным населением по поводу компенсаций за земли, попавшие в коридоры безопасности ветровых турбин.

Для справки: первая станция Ia Le 1 мощностью 100 МВт (28 турбин) была введена в эксплуатацию поэтапно: часть мощностей (47,2 МВт) заработала в конце 2021 года, остальная часть — в декабре 2023 года.

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию Алексей Крупин
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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