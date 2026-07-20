Миллиарды вьетнамских донгов на ветер: провинция Gia Lai определила судьбу нового энергопроекта

Власти провинции Gia Lai (Вьетнам) утвердили инвестиционный план по строительству ветровой электростанции Ia Le 2. Проект предполагает создание мощностей на 42 МВт с общим объемом инвестиций 1,468 трлн вьетнамских донгов.
Согласно решению Народного комитета провинции, инвестор будет определен через тендер. Финансирование проекта разделено: 30% составляют собственные средства инвестора, остальные 70% планируется привлечь через заемный капитал. Ожидаемая годовая выработка электроэнергии составит 123 780,8 МВтч. Электричество будет подаваться в национальную сеть через линию 220 кВ Pleiku 2-Krông Buk.
Под строительство выделено 27,3 га земли, из которых 14,7 га переходят в долгосрочное пользование, а 12,6 га будут использоваться временно для проведения строительных работ.
График реализации проекта разделен на подготовительный и строительный этапы:
Власти провинции рекомендовали будущему инвестору рассмотреть возможность сокращения срока запуска на 3-6 месяцев от утвержденного графика.
Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин отмечает, что разрыв между собственным капиталом (30%) и привлеченными средствами (70%) накладывает на инвестора обязательства по обеспечению высокой кредитоспособности проекта для получения заемного финансирования в указанные сроки.
Народный комитет Gia Lai установил жесткий запрет на начало физических работ до полного завершения всех процедур по землепользованию, экологии, строительству и лесному хозяйству. Ответственность за преждевременный запуск строительства возложена на профильные департаменты и местные органы власти.
Дополнительные условия для инвестора включают:
Строгий контроль за документацией связан с опытом реализации первой очереди (Ia Le 1). Тогда возникли споры с местным населением по поводу компенсаций за земли, попавшие в коридоры безопасности ветровых турбин.
Для справки: первая станция Ia Le 1 мощностью 100 МВт (28 турбин) была введена в эксплуатацию поэтапно: часть мощностей (47,2 МВт) заработала в конце 2021 года, остальная часть — в декабре 2023 года.
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