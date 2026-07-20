Никаких больше лишних трат: подключение к газу в Хабаровске изменило экономику завода

Завод по производству сухих строительных смесей в ТОР "Хабаровск" подключили к газовым сетям. Подача природного газа обеспечит работу технологических линий и отопление цехов. Инфраструктуру подготовила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), а монтаж сетей выполнили специалисты "Газпром газораспределение Дальний Восток".

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Промышленный манометр на нефтеперерабатывающем заводе

Мощности и инвестиции

Запуск производства запланирован на третий квартал 2026 года. Общий объем инвестиций в проект превышает 280 млн рублей, из которых около 93 млн рублей направлены на закупку оборудования. С открытием предприятия будет создано 27 рабочих мест. До конца текущего года к площадке планируют подвести новую автомобильную дорогу для оптимизации логистики.

Проектная мощность комплекса составляет 20 тонн продукции в час. В месяц завод будет выпускать от 3,5 до 7 тыс. тонн универсальных цементно-песчаных смесей, плиточного клея, гипсовых и цементных штукатурок.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин поясняет, что разрыв между заявленным бюджетом и фактическими вложениями часто связан с этапами закупки оборудования и ввода инфраструктуры, где финансирование может идти траншами.

Экономика ТОР "Хабаровск"

Переход на сетевой газ позволяет снизить себестоимость продукции за счет сокращения затрат на топливо. На текущий момент к газовой инфраструктуре подключены пять резидентов ТОР.

Всего в преференциальной зоне зарегистрировано 133 инвестиционных проекта с общим капиталом более 436 млрд рублей. Фактические вложения бизнеса в экономику Хабаровского края достигли 385,3 млрд рублей, что позволило создать 14,9 тыс. рабочих мест. Привлечение компаний обеспечивается налоговыми льготами: нулевые ставки по налогу на прибыль и налогу на имущество действуют в первые пять лет работы.

Риск-менеджер Илья Гусев отмечает, что зависимость промышленного объекта от одной инфраструктурной точки подключения создает определенные операционные риски, которые нивелируются государственными гарантиями подготовки площадок в ТОР.