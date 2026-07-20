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Цифры таможни шокируют масштабом: резкий скачок поставок из Китая лишил конкурентов последнего шанса

Экономика » Производство » Автопром

Китайский автопром наращивает присутствие на российском рынке. Данные таможни КНР фиксируют резкий скачок поставок за январь-июнь. Легковые модели стали драйвером товарооборота.

Китайские кроссоверы
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Китайские кроссоверы

Структура экспортного потока

Стоимостный объем ввоза легковых машин достиг 6,24 млрд долларов. Год назад этот показатель составлял 2,66 млрд. Рост на 134,7% подтверждает смену парадигмы дистрибуции в пользу китайских брендов. Грузовой сегмент также прибавил 55,2%.

"Такой скачок обусловлен стремительным заполнением освободившихся ниш. Логистика отлажена, дилерские сети расширены. Это не временный всплеск, а закрепление фундаментальных позиций на годы вперед", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Производственные показатели

Помимо готовых машин, растет ввоз автокомпонентов. Показатель достиг 1,19 млрд долларов, увеличившись на 14,3%. Общий товарный экспорт из Китая в РФ за полгода прибавил 28,4%, достигнув 60,6 млрд долларов.

"Масштабирование поставок компонентов — верный признак локализации сервисной базы. Рынок переходит от разового насыщения к формированию долгосрочной экосистемы обслуживания импортируемого парка", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Категория техники Динамика (стоимость)
Легковые автомобили +134,7% ($6,24 млрд)
Грузовые автомобили +55,2% ($456,17 млн)

"Важно понимать структуру сделок. Рост объемов диктует необходимость упрощения процедур оплаты. Финансовый комплаенс сейчас становится ключевым узлом в цепи поставок", — добавил в беседе с Pravda.Ru специалист по финмониторингу Михаил Фролов.

Ответы на популярные вопросы о рынке

Почему именно легковой сегмент показал такой взрывной рост?

Российские покупатели переориентировались на продукцию КНР из-за отсутствия альтернатив со стороны западных брендов, ушедших с рынка.

Влияет ли рост поставок на стоимость автомобилей?

Высокая конкуренция среди китайских марок стабилизирует цены, однако логистические издержки и курс валют вносят свои коррективы в ценники.

Означает ли рост поставок комплектующих развитие производства в РФ?

Да, это свидетельствует о расширении сервисной сети и начале процессов сборки, так как требуется постоянный приток запчастей.

Есть ли риски снижения темпов роста во второй половине года?

Статистика зависит от регуляторных мер и емкости потребительского спроса, который в данный момент остается высоким.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, специалист по финмониторингу Михаил Фролов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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