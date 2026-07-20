Цифры таможни шокируют масштабом: резкий скачок поставок из Китая лишил конкурентов последнего шанса

Китайский автопром наращивает присутствие на российском рынке. Данные таможни КНР фиксируют резкий скачок поставок за январь-июнь. Легковые модели стали драйвером товарооборота.
Стоимостный объем ввоза легковых машин достиг 6,24 млрд долларов. Год назад этот показатель составлял 2,66 млрд. Рост на 134,7% подтверждает смену парадигмы дистрибуции в пользу китайских брендов. Грузовой сегмент также прибавил 55,2%.
"Такой скачок обусловлен стремительным заполнением освободившихся ниш. Логистика отлажена, дилерские сети расширены. Это не временный всплеск, а закрепление фундаментальных позиций на годы вперед", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Помимо готовых машин, растет ввоз автокомпонентов. Показатель достиг 1,19 млрд долларов, увеличившись на 14,3%. Общий товарный экспорт из Китая в РФ за полгода прибавил 28,4%, достигнув 60,6 млрд долларов.
"Масштабирование поставок компонентов — верный признак локализации сервисной базы. Рынок переходит от разового насыщения к формированию долгосрочной экосистемы обслуживания импортируемого парка", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
|Категория техники
|Динамика (стоимость)
|Легковые автомобили
|+134,7% ($6,24 млрд)
|Грузовые автомобили
|+55,2% ($456,17 млн)
"Важно понимать структуру сделок. Рост объемов диктует необходимость упрощения процедур оплаты. Финансовый комплаенс сейчас становится ключевым узлом в цепи поставок", — добавил в беседе с Pravda.Ru специалист по финмониторингу Михаил Фролов.
Российские покупатели переориентировались на продукцию КНР из-за отсутствия альтернатив со стороны западных брендов, ушедших с рынка.
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Да, это свидетельствует о расширении сервисной сети и начале процессов сборки, так как требуется постоянный приток запчастей.
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