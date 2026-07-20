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Цифры выглядят слишком оптимистично: Вьетнам рискует оказаться в заложниках у старой модели роста

Экономика

Экономика Вьетнама продемонстрировала рост ВВП на 8,18% по итогам первого полугодия 2026 года. Несмотря на позитивную динамику, Азиатский банк развития (АБР) указывает на необходимость смены модели роста и повышения устойчивости страны к внешним шокам.

Девушка во Вьетнаме
Фото: Designed by Freepik by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка во Вьетнаме

По данным АБР, основными драйверами текущего роста стали промышленное производство, экспорт, приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ), государственные инвестиции, сфера услуг и внутреннее потребление. Однако высокая степень открытости торговли делает страну уязвимой к изменениям таможенных тарифов, торговых барьеров, колебаниям цен на энергоносители и валютных курсов.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что зависимость страны от импорта сырья и комплектующих при расширении производства может создать риски для торгового баланса в случае дестабилизации глобальных цепочек поставок.

Риски "ловушки среднего дохода"

Директор национального представительства АБР во Вьетнаме Шантану Чакраборти заявляет, что для достижения статуса страны с высоким уровнем дохода к 2045 году Вьетнаму необходимо отказаться от модели роста, основанной на дешевой рабочей силе и капиталоемких инвестициях. Регулятор рекомендует перейти к экономике, опирающейся на высокую производительность, квалифицированные кадры и инновации.

В качестве стратегических направлений развития АБР выделяет следующие отрасли:

  • производство полупроводников;
  • искусственный интеллект (AI);
  • беспилотные летательные аппараты (UAV);
  • цифровые технологии и "зеленая" промышленность.

При этом Шантану Чакраборти подчеркивает, что одних инвестиционных льгот недостаточно. Отраслям требуются стабильное энергоснабжение, современная цифровая инфраструктура, защита прав интеллектуальной собственности и сильная экосистема местных компаний.

Экономист по рынку труда Ирина Костина указывает, что переход к высокотехнологичным секторам требует масштабного переобучения персонала, чтобы рост производительности трансформировался в реальное увеличение доходов домохозяйств и создание качественных рабочих мест.

Приоритеты реформ

АБР оценивает текущий прогресс Вьетнама в области административных реформ и улучшения бизнес-среды как позитивный. Однако для долгосрочного развития стране необходимо усилить связь между местным бизнесом и компаниями с иностранным капиталом, а также облегчить доступ малых и средних предприятий к финансам и технологиям.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, экономист по рынку труда Ирина Костина
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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