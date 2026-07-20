Миллиарды ушли в пустоту: крабовый промысел в Приморье обернулся колоссальным ущербом государству

В Приморском крае расследуют дело о незаконной добыче краба. Ущерб государству от действий ЗАО "Тефида" оценили в 2,5 млрд рублей. Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала уголовное производство по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Фото: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены Рыбаки поднимают клетку с крабами на палубе судна в туманных горах Камчатки

Срыв инвестиций и скрытый капитал

Предприятие получило квоты на вылов в обмен на инвестиционные обязательства. По условиям соглашения компания должна была построить четыре среднетоннажных судна длиной более 50 метров, оборудованных для крабового промысла. Однако застройку флота в установленные сроки не начали.

Помимо срыва обязательств, руководство ЗАО "Тефида" скрыло от Росрыболовства, что компания находится под контролем иностранного инвестора. Это нарушение условий получения прав на добычу ресурсов.

Ихтиолог Илья Калашников поясняет, что механизм инвестиционных квот предполагает строгое соблюдение условий по развитию флота или воспроизводству ресурсов, так как доступ к биоресурсам предоставляется в обмен на конкретное развитие отрасли.

Объемы незаконного вылова

Несмотря на нарушения, компания продолжала промысел. В период с 2021 по 2022 год, до момента расторжения договоров, фирма добыла 3,6 млн экземпляров краба без законных на то оснований. Сейчас материалы прокурорской проверки переданы следствию.