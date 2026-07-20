Зелёный поворот свернул не туда: Китай ищет деньги после бума огромных электромобилей

Стремительная электрификация автопарка Китая, долгое время считавшаяся образцом "зелёного" перехода, спровоцировала масштабный бюджетный кризис. Вместо экологического триумфа Пекин столкнулся с резким износом дорожной сети и критическим падением налоговых сборов. Тяжелые электрические внедорожники, вытеснившие компактные модели, разрушают асфальт значительно быстрее бензиновых аналогов, при этом их владельцы практически не участвуют в пополнении дорожных фондов, что вынуждает власти идти на радикальные фискальные меры.

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Гигантомания на колесах: почему китайские машины выросли

Рынок автомобилей в КНР переживает тектонический сдвиг: потребители массово отказываются от малолитражек в пользу массивных электрокаров. В первом полугодии 2026 года статистика зафиксировала аномальный перекос — 60% новых машин имеют длину более пяти метров. Всего за год сегмент компактных авто (до 4,5 метра) фактически обнулился, рухнув с 13% до 2%. Это напрямую сказывается на экономической экспансии Китая, где производители делают ставку на премиальные тяжелые модели.

"Масса электромобиля из-за батарей в среднем на 30-50% выше, чем у бензинового авто того же класса. Когда парк становится гигантским и тяжелым, нагрузка на полотно растет в геометрической прогрессии, что мы и наблюдаем сейчас в крупнейших провинциях КНР", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Бюджетная дыра: топливные налоги уходят в прошлое

Традиционная модель финансирования дорог, основанная на акцизах с бензина и дизеля, перестала работать. По данным Министерства транспорта КНР, поступления от топливных сборов в 2026 году сократились на 18%. Пока котировки на мировом нефтяном рынке лихорадит, Китай осознает, что внутренняя налоговая база для содержания инфраструктуры вымывается быстрее, чем ожидалось.

"Государство не может бесконечно субсидировать отсутствие налогов у владельцев электрокаров. Логика проста: если машина использует дорогу и разрушает её своей массой, её владелец обязан платить за восстановление покрытия, независимо от типа двигателя", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Инфраструктурный тупик: 40% трасс требуют ремонта

Из-за недофинансирования состояние дорожной сети КНР начало стремительно деградировать. Текущий дефицит средств на обслуживание путей достиг 50%. Исследования показывают, что уже 40% трасс нуждаются в срочном вмешательстве. Если ситуация в транспортных расходах не изменится, через пять лет критическая отметка износа будет пройдена, что заблокирует логистику внутри страны.

Реформы Пекина: плата за километраж и отмена льгот

Китайские власти начали действовать жестко. Льготы по налогу с продаж для "электричек" уже урезаны вдвое — до 5%, а гибриды полностью лишились налоговых каникул. Но главной мерой станет введение платы за фактически пройденное расстояние. Эта система должна уравнять в правах владельцев всех типов транспорта и вернуть стабильность в бюджеты провинций.

"Мы видим конец эпохи бесплатного проезда для 'зеленого' транспорта. Реформа системы дорожных сборов Китая станет прецедентом, который неизбежно повторят другие страны по мере роста числа электрокаров", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Событие или показатель Последствие для экономики и граждан Рост доли авто длиннее 5 метров Ускоренное разрушение асфальта из-за большой массы машин Падение топливных сборов на 18% Острый дефицит средств на ремонт и строительство новых дорог Сокращение налоговых льгот Повышение стоимости владения электромобилем для конечного покупателя Введение платы за километраж Новая статья расходов для водителей, заменяющая бензиновые акцизы

Ответы на популярные вопросы о дорожном кризисе в КНР

Почему электромобили разрушают дороги быстрее обычных машин? Основная причина — вес батарей. Электрокары значительно тяжелее бензиновых аналогов, что создает повышенное давление на дорожное полотно, особенно на мостах и многоуровневых развязках. Подорожают ли электромобили в Китае в ближайшее время? Да, из-за сокращения государственных субсидий и льгот по налогу с продаж (уже урезаны до 5%) реальная цена покупки для граждан начала расти. Коснутся ли эти изменения гибридных автомобилей? Уже коснулись. Власти Китая отменили ежегодные освобождения от транспортного налога для гибридов и моделей с расширенным запасом хода, приравняв их к обычному транспорту.

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