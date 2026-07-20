Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки

Логистический хаб Wildberries в подмосковном Коледино возобновил работу в полном объеме после временной приостановки. Инцидент, вызвавший эвакуацию персонала и кратковременную заморозку операционных процессов, был оперативно исчерпан. На данный момент крупнейший распределительный центр объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) функционирует без сбоев, обеспечивая приемку и отгрузку товаров в штатном графике.

Фото: commons.wikimedia.org by О.почерняева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Склад

Восстановление работы склада в Подольске

Распределительный центр в Коледино, являющийся стратегическим узлом для интернет-торговли в центральном регионе, вернулся к привычному ритму жизни. Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ официально подтвердила, что все технические и административные блоки комплекса работают без ограничений. Сотрудники логистического центра уже находятся на рабочих местах, а процессы сортировки и комплектации заказов следуют установленному расписанию.

"Стабильная работа крупных логистических узлов критически важна для предотвращения кассовых разрывов у селлеров, так как задержка в отгрузке даже на несколько часов может сорвать сроки доставки тысячам конечных потребителей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Меры безопасности и причины эвакуации

Ранее на территории складского комплекса были проведены охранные мероприятия, включающие вывод персонала из зданий. По официальным данным, эвакуация носила превентивный характер и была продиктована необходимостью соблюдения протоколов безопасности. После проведения проверки и подтверждения отсутствия рисков для жизни и здоровья людей, руководству комплекса было разрешено возобновить деятельность. Подобные инциденты, хотя и создают временные трудности, демонстрируют готовность служб маркетплейса к внештатным ситуациям.

"Своевременная эвакуация позволяет минимизировать страховые риски компании и защитить трудовой коллектив, что в долгосрочной перспективе обходится дешевле, чем попытки игнорировать сигналы тревоги ради непрерывности прибыли", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Влияние на логистические цепочки маркетплейса

Коледино считается одним из самых высоконагруженных объектов в структуре Wildberries. Учитывая масштаб комплекса, любые сбои в его работе могут привести к временному увеличению сроков доставки. Однако быстрая нормализация ситуации позволила избежать системного коллапса. На фоне общей цифровизации экономики, где автоматизация процессов играет ключевую роль, ручное управление в кризисные моменты остается важным фактором устойчивости бизнеса.

"С точки зрения финансовой устойчивости, краткосрочный простой такого гиганта, как Коледино, не несет серьезной угрозы дивидендной политике, если операционные показатели выровняются в течение суток", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Последствия и рекомендации Кратковременная эвакуация персонала Риск точечных задержек в обработке заказов на 2-4 часа. Штатный режим работы хаба Восстановление приемки товаров от поставщиков в полном объеме. Безопасность объекта Рекомендуется селлерам следить за обновлением статусов в личном кабинете.

Ответы на популярные вопросы о работе склада

Как эвакуация отразится на сроках доставки заказов?

Благодаря быстрому возвращению сотрудников на места, массовых задержек не ожидается. Возможны смещения интервалов доставки на несколько часов для тех товаров, которые находились в стадии сортировки в момент инцидента.

Пострадали ли товары при проведении проверок?

Данных о повреждении имущества или товарных остатков нет. Мероприятия носили организационный характер в рамках протоколов безопасности персонала.

Будут ли начисляться штрафы продавцам за задержку поставок?

Обычно в случае форс-мажорных обстоятельств на стороне склада маркетплейс пересматривает показатели KPI для селлеров, чтобы технические простои не отражались на рейтинге магазинов.

Отразится ли инцидент на стоимости товаров?

Нет, кратковременная приостановка работы одного логистического узла не является фактором ценообразования. Цены зависят от рыночной конъюнктуры, например, стоимости топлива или закупочных условий.