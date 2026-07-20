Заводы уходят в тень: новые установки по производству удобрений изменят рынки развивающихся стран

Мировой рынок удобрений ждет демонтаж привычных схем. Ученые Института Пауля Шеррера (PSI) проанализировали 13 000 сценариев и пришли к выводу: эпоха гигантских химических комбинатов уходит. На смену им придут мобильные модульные системы. Аммиак — фундамент продовольственной безопасности — начнут синтезировать прямо на фермах, исключая из уравнения дорогую логистику и углеродный след.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Экологичное производство аммиака

Логика децентрализации: зачем дробить производство

Традиционная модель — это концентрация мощностей и транспортное плечо в тысячи километров. Любой сбой в Ормузском проливе или портах Европы мгновенно раздувает ценники в супермаркетах. Малая генерация аммиака купирует этот риск. Небольшой завод на месте потребления делает агрария автономным. Это не просто вопрос экологии, это страховой полис для национальных экономик.

"Децентрализованные заводы могли бы сократить цепочки поставок, уменьшить выбросы парниковых газов и сделать поставки удобрений более стабильными. Но они не станут автоматически низкоуглеродными или экономичными. Решающими факторами являются их расположение и источник электроэнергии", — разъяснил ведущий автор исследования Том Терлоу.

Переход на малые установки требует пересмотра стандартов администрирования. Экономика "зеленого" аммиака жестко завязана на стоимость киловатт-часа. Если в системе доминирует уголь, экологический эффект обнуляется. Технология оправдана только там, где избыточный ветер и солнце позволяют подавать дешевый ток на электролизеры.

Электролиз против газа: новая экономика Хабера-Боша

Классический синтез аммиака сжигает природный газ для получения водорода. Это дает 2% мировых выбросов CO2. Новая концепция делит процесс на этапы: берем азот из воздуха, водород — из воды методом электролиза. В итоге получаем продукт без "грязного" хвоста. Компактные системы работают при щадящем давлении, что упрощает их интеграцию в локальные сети.

"Аммиак — наиболее рациональный способ утилизации излишков возобновляемой энергии. Если транспорт можно электрифицировать напрямую, то химия без водорода невозможна. Локальный синтез убирает риски логистических наценок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Параметр Традиционный завод Мини-установка Источник водорода Природный газ (метан) Электролиз воды Углеродный след Высокий (CO2) Близкий к нулю (при ВИЭ) Логистика Глобальная сеть поставок Производство на месте

География рентабельности: где это сработает

Швейцария, Китай и Нидерланды — первые кандидаты на внедрение. Низкая стоимость капитала и чистый энергобаланс делают их идеальными полигонами. Напротив, в регионах с высокой долей угольной генерации — Польше или ЮАР — "электрический" аммиак вреднее газового. Для успеха нужны не только инженеры, но и государственное стимулирование декарбонизации.

"Рыночная цена электролизного аммиака пока выше традиционного, но это вопрос эффекта масштаба. Когда стоимость электролизеров упадет, малые заводы обеспечат устойчивость агросектора к внешним шокам", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о производстве аммиака

Почему нельзя просто продолжать делать аммиак на газу?

Это создает огромный объем выбросов парниковых газов и ставит продовольственную безопасность в зависимость от колебаний цен на ископаемое топливо.

Выгоден ли мини-завод сегодня?

В большинстве регионов — нет. Однако в Китае и Европе при доступе к дешевой возобновляемой энергии цены уже сопоставимы с рыночными.

Как аммиак поможет судоходству?

Аммиак рассматривается как перспективное экологичное топливо будущего, которое заменит мазут и дизель в международных перевозках.

Может ли мини-завод навредить климату?

Да, если он запитан от угольной электростанции. В этом случае суммарный вред атмосфере будет выше, чем при сжигании газа.

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