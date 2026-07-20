Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Склады забиты машинами: почему попытка дождаться осени обернется потерей денег
Безопасность водителей под ударом: самовольный тюнинг оптики спровоцировал гнев ГИБДД
Ставки подняты до предела: Восточный экономический форум заставит бизнес сменить стратегию
Недвижимость становится реальностью для многих льготников: вскрылись детали масштабной региональной реформы
Многочасовые поездки остались в прошлом: диагностика детей в Приамурье выйдет за пределы клиник
Пассажиры оказались в ловушке: туман в Кузбассе заставил авиакомпании пойти на экстренные меры
Заводы уходят в тень: новые установки по производству удобрений изменят рынки развивающихся стран
Тихая охота закончилась провалом: рыболовные участки Сахалина перешли на самоконтроль
Космический обман зрения: блеск жидкого металла на Марсе привел к неожиданным выводам

Пастбища превратились в цифровые зоны: Новая Зеландия применила метод, что сократило издержки

Экономика » Аграрный сектор » Животноводство

Новозеландские аграрии пересчитывают рентабельность пастбищ. Технология Beef Pro от Halter превращает стадо в программируемую сеть. Цифровые ошейники со спутниковой связью заместили традиционные изгороди. Итог: конверсия корма выросла на 12,5%, а вес туш увеличился за счет точного алгоритмического выпаса.

Агроинженер надевает умный ошейник с датчиками на корову
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Агроинженер надевает умный ошейник с датчиками на корову

Цифровой выпас: как софт заменяет заборы

Животноводство Новой Зеландии переживает платформенную трансформацию. Спутниковые ошейники создают виртуальные ограды. Скот перемещается по заданному в приложении периметру. Больше нет нужды в физических барьерах и ручном труде пастухов. Система Halter обрабатывает поведенческие паттерны быков, оптимизируя циклы жвачки и отдыха.

"Автоматизация выпаса — это не просто экономия на заборах. Мы видим прямую корреляцию между режимом питания и качеством активов. Точное администрирование пастбищ исключает недокорм или перерасход ресурса", — подчеркнул макроэкономист Артём Логинов.

За два месяца после запуска системы 500 хозяйств активировали спутниковые модули. 185 ферм полностью перешли на автоматизированное управление. Технология объединяет данные о плотности травы со спутников и активность животных. Это позволяет перемещать стадо именно туда, где корм достиг пика питательной ценности.

Экономика привеса: цифры и факты

На ферме Спринг-Вэлли зафиксировали качественный скачок. Эффективность конверсии корма улучшилась. Раньше для производства килограмма мяса требовалось 24 кг сухого вещества. Теперь достаточно 21 кг. Это прямое снижение операционных затрат. Мониторинг здоровья в реальном времени предотвращает падеж и снижает расходы на ветеринарию.

Показатель Результат внедрения технологии
Эффективность конверсии корма Рост на 12,5%
Выход мяса с гектара (Greenhill Farming) Увеличение с 280 до 360 кг
Снижение расхода корма На 3 кг на 1 кг привеса

Компания Greenhill Farming перевела 600 фризских быков на ежедневную ротацию. Раньше цикл смены пастбища составлял два года. Динамическое управление позволило нагрузить каждый гектар эффективнее. Результат — дополнительные 80 кг мяса с единицы площади. Это чистая прибыль, обеспеченная только за счет алгоритма.

"Внедрение подобных IoT-решений в агросекторе радикально меняет структуру себестоимости. Прозрачность производственного цикла позволяет привлекать инвестиции в проекты, которые раньше считались непредсказуемыми", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Эффективность управления активами

Пастбища дробят на цифровые "фермлеты". Для каждой микрозоны система строит свой график вегетации и севооборота. Это напоминает промышленный конвейер, где сырье подается точно в срок. Данный подход нивелирует риски перевыпаса и истощения почв. Технология обеспечивает экологическую устойчивость бизнеса без потери доходности.

"Использование данных со спутников и датчиков — это база современного комплаенса. Риски потери поголовья снижаются за счет непрерывного аудита состояния каждого животного", — объяснил риск-менеджер Илья Гусев.

Инвестиции в цифровые ошейники окупаются через сокращение издержек на персонал и повышение качества финального продукта. Подобная прозрачность процессов делает фермерское хозяйство понятным для банков и регуляторов. Технократический подход в животноводстве избавляет отрасль от архаичного управления "на глаз".

Ответы на популярные вопросы о технологии Beef Pro

Как виртуальное ограждение удерживает скот внутри периметра?

Ошейник использует звуковые сигналы и легкие электроимпульсы при приближении животного к цифровой границе, формируя условный рефлекс без физических заборов.

Требует ли система установки вышек связи на ферме?

Нет, технология Beef Pro использует спутниковую связь, что позволяет управлять поголовьем даже в отдаленных районах с отсутствием сотового покрытия.

Как ошейник помогает выявлять болезни на ранней стадии?

Датчики анализируют время жвачки и общую активность. Любое отклонение от нормы подает сигнал владельцу о возможном недомогании животного.

Влияет ли технология на качество мяса?

Да, за счет оптимизации рациона и снижения стресса при плавном перемещении стада улучшаются показатели конверсии корма и итоговый вес туши.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, риск-менеджер Илья Гусев
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Тихий океан раскрыл свою самую темную тайну: под водой нашли следы катастрофы, изменившей Землю
Экология
Тихий океан раскрыл свою самую темную тайну: под водой нашли следы катастрофы, изменившей Землю
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Финансы
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Доллар, евро и юань пошли вверх: что означает новый виток ослабления рубля для россиян
Экономика и бизнес
Доллар, евро и юань пошли вверх: что означает новый виток ослабления рубля для россиян
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Последние материалы
Тихая охота закончилась провалом: рыболовные участки Сахалина перешли на самоконтроль
Космический обман зрения: блеск жидкого металла на Марсе привел к неожиданным выводам
Чиновники больше не справляются сами: Хабаровский край перестроит управление через нейросети
Рыба-призрак Байкала: прозрачное существо оказалось самым необычным обитателем древнего озера
Наука вышла за пределы сезона: новый корпус на Сахалине обеспечил ученым круглогодичный доступ
Античный стереотип рухнул: как римские женщины управляли винными и денежными потоками
Логистика каменного века поражает: древний расчет обеспечил едой людей на тысячи лет
Природа создала живой металл: открытие в Вене изменило представление о прочности тканей
Обрести стройность без стресса: почему интервальное голодание — это самая устойчивая диета в мире
Пастбища превратились в цифровые зоны: Новая Зеландия применила метод, что сократило издержки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.