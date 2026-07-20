Это уже не просто война: удары по инфраструктуре Ближнего Востока перегрели нефтяной рынок

Геополитический разлом на Ближнем Востоке спровоцировал резкий ценовой импульс на энергетическом рынке. После эскалации военного противостояния между США и Ираном котировки североморской смеси Brent подскочили на 3,8%, преодолев психологическую отметку в 91 доллар за баррель. Это пиковое значение с начала июня. Американский эталон WTI вплотную приблизился к 85 долларам. Рынок закладывает в цену риски физической остановки поставок через ключевые логистические артерии региона.

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Логика перегрева: почему нефть растет

Рынок реагирует на фактический распад договоренностей о прекращении огня. Тегеран официально подтвердил: дипломатические рамки больше не сдерживают стороны. Обмен авиаударами вышел за пределы локальных стычек. Инвесторы опасаются, что прямое столкновение Вашингтона и Тегерана превратит "тлеющий конфликт" в полномасштабный пожар, который уничтожит стабильность предложения на годы. Экономика сталкивается с классическим шоком предложения.

"Мы наблюдаем реализацию худшего сценария для сырьевого сектора. Премия за риск в цене барреля будет только расти, пока стороны не вернутся к формату контролируемого противостояния, что сейчас маловероятно", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Военный фактор и разрушение инфраструктуры

Характер боевых действий изменился. Под удар попадают элементы двойного назначения: портовые терминалы, мосты и общественные объекты. Это системный демонтаж жизнеспособности региональной логистики. США продолжают агрессивную политику присутствия, игнорируя риски для глобальной энергобезопасности. Дестабилизация транспортных узлов делает невозможным прогнозирование потоков сырья.

Марка нефти Текущая стоимость (USD) Brent (сентябрьский фьючерс) 91.10 WTI (текущий контракт) 84.95

Разрушение гражданской инфраструктуры отрезает возможности для быстрого восстановления объемов экспорта. Если военные цели сменятся ударами по нефтеперерабатывающим мощностям, мировая экономика получит неуправляемый инфляционный импульс. Профильные эксперты ожидают усиления давления на потребительский сектор из-за удорожания топлива.

"Любая атака на терминалы — это прямой путь к топливному дефициту. В условиях разрушенной логистики быстро заместить выбывшие объемы физически невозможно", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Риски блокировки Ормузского пролива

Ормузский пролив остается главной "бутылочным горлышком". Через него проходит до 20% мирового потребления нефти. Активность йеменских хуситов в Красном море и прямые угрозы Тегерана полностью перекрыть транзит создают ситуацию идеального шторма. В случае блокировки пролива цена на нефть может вырасти в полтора-два раза в течение нескольких торговых сессий.

Вовлечение в конфликт новых сил расширяет географию хаоса. Нестабильность региональных режимов на фоне действий США только подливает масла в огонь. Традиционные рыночные механизмы перестают работать, уступая место военной целесообразности.

Ответы на популярные вопросы о ценах на нефть

Почему конфликт США и Ирана так сильно влияет на цену?

Регион Персидского залива является крупнейшим мировым хабом добычи. Любая военная угроза в этой зоне заставляет трейдеров страховаться от дефицита, что толкает котировки вверх.

Что будет, если Ормузский пролив действительно закроют?

Это вызовет глобальный энергетический коллапс. Цены легко превысят исторические максимумы, так как альтернативных маршрутов для такого объема нефти просто не существует.

Влияет ли на ситуацию активность хуситов?

Да, их атаки в Красном море заставляют танкеры идти в обход Африки. Это удлиняет путь, повышает стоимость фрахта и вызывает задержки в поставках.

Как высокая цена нефти скажется на мировой инфляции?

Дорогое топливо увеличивает транспортные расходы. Это приведет к удорожанию всех категорий товаров, замедлению экономического роста и ужесточению политики Центробанков.

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