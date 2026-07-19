Рынок Азии содрогнулся: китайская экспансия лишила Таиланд многолетнего лидерства в экспорте

Китай готовится обойти Таиланд и стать крупнейшим экспортером мяса птицы в Азии. По данным издания Asian Agribiz, многолетний доминирующий статус Таиланда в регионе оказался под угрозой из-за реализации китайских пятилетних планов развития отрасли и изменения структуры потребления внутри КНР.

Фото: freepik мясо птицы

Рост китайского птицеводства ускорился после вспышек африканской чумы свиней (АЧС), когда потребители начали массово переходить с pork на курицу. Это позволило Китаю нарастить объемы производства и снизить цены до уровня, который делает продукцию КНР более конкурентоспособной, чем мясо из Бразилии и Таиланда.

Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что смена лидера в экспорте птицы в Азии обусловлена не только внутренним спросом, но и эффектом масштаба: при резком увеличении объемов производства себестоимость единицы продукции падает, что позволяет агрессивно выходить на внешние рынки.

Барьеры для импорта и экспортный спад

Одновременно с экспансией Китай ужесточает правила ввоза мяса из других стран. По словам директора G&S Agriconsultants Гордона Батланда, теперь проверки касаются не только конечного продукта, но и всей цепочки создания стоимости. Это привело к тому, что большинство тайских заводов потеряли право поставлять продукцию в Китай, что вызвало резкое падение объемов экспорта Таиланда в текущем году.

В сложившейся ситуации страны Азии пытаются найти новые ниши. Вьетнам, в частности, делает ставку на халяльный сегмент: в провинции Кханьхоа утвержден план по развитию цепочки поставок сертифицированного мяса коз и овец до 2030 года для выхода на рынки мусульманских стран.

Таиланд пытается переориентироваться на поставку живого скота в Китай морским путем. Цель страны — экспорт 1,2 млн голов КРС, хотя Пекин ввел квоты на импорт говядины для ограничения притока иностранного мяса.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин отмечает, что в условиях усиления конкуренции с Китаем малые экспортеры будут вынуждены инвестировать в модернизацию систем контроля качества и сертификации, чтобы соответствовать новым жестким стандартам КНР или искать альтернативные рынки сбыта внутри Азии.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов

специалист по проектному финансированию Алексей Крупин