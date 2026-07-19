Бензиновый кризис в России: что скрывают очереди на АЗС и почему паника оказалась беспочвенной

Анализ данных о продажах топлива и логистики в регионах России показал, что возникший в июле 2026 года "бензиновый кризис" носит психологический, а не физический характер. Рост спроса на моторное топливо на треть вызван паникой населения после ударов БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), однако объемы производства остаются достаточными для внутреннего потребления.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Озабоченный мужчина в машине ждет на бензоколонке

Парадокс дефицита: цифры против очередей

Ситуация на заправках в июле 2026 года выглядит противоречиво: при наличии многокилометровых очередей официальные данные указывают на рост продаж бензина. В ряде регионов зафиксирован резкий скачок потребления. Например, в Кировской области суточный спрос вырос с 380 до 500 тонн, в Удмуртии также наблюдается рост на десятки процентов по сравнению с прошлым годом.

Общий объем дополнительно потребленного топлива за месяц составил около миллиона тонн. Для сравнения: это превышает общее потребление бензина Украиной за полгода. Таким образом, мы имеем дело с "кризисом спроса", когда система подвоза, рассчитанная на стандартные объемы, не справляется с ажиотажем. Физический дефицит в масштабах страны отсутствует, так как значительная часть производимого бензина традиционно уходит на экспорт, и сокращение этих потоков способно покрыть внутренний всплеск спроса.

Почему очереди распределены неравномерно

Острота проблемы в разных областях России различается. Исследование выявило, что наличие топлива зависит не от близости к месторождениям нефти, а от плотности сети АЗС и доли вертикально интегрированных компаний (ВИНК), которые контролируют всю цепочку от добычи до продажи.

Фактор Влияние на доступность топлива Доля АЗС ВИНК Высокая. ВИНКи имеют свои запасы и логистику, в отличие от независимых АЗС-перекупов Кол-во АЗС на душу населения Чем ниже показатель, тем выше вероятность очередей (пример: Иркутская область) Плотность АЗС на км² Сокращает "транспортное плечо" бензовозов, ускоряя пополнение запасов

Это объясняет, почему в Волгоградской области, несмотря на наличие собственного НПЗ, очереди длиннее, чем в Тульской области: в последней выше плотность заправок на единицу площади, что упрощает логистику.

Технические риски запасания топлива

Паника привела к массовому использованию канистр и даже пластиковых кубов для хранения бензина. С точки зрения химии и физики такие методы хранения опасны для автомобиля и владельца.

Загрязнение топлива: обычный пластик в жару выделяет пластификаторы, которые создают микрозасоры в форсунках двигателя.

обычный пластик в жару выделяет пластификаторы, которые создают микрозасоры в форсунках двигателя. Статика: отсутствие антистатического покрытия в пластиковой таре при низком уровне влажности воздуха может привести к искре и возгоранию.

отсутствие антистатического покрытия в пластиковой таре при низком уровне влажности воздуха может привести к искре и возгоранию. Конденсат: из-за перепадов ночных и дневных температур в емкости скапливается вода. Она оседает на дне и при заправке попадает в систему, вызывая коррозию.

из-за перепадов ночных и дневных температур в емкости скапливается вода. Она оседает на дне и при заправке попадает в систему, вызывая коррозию. Детонация: из-за дефицита 95-го бензина владельцы турбомоторов переходят на 92-й. Низкое октановое число в условиях высокого давления турбины ведет к детонации, что может привести к капитальному ремонту двигателя.

"Использование бытовой пластиковой тары для хранения бензина недопустимо, так как она не обладает химической инертностью к углеводородам и не защищает от накопления статического электричества", — предупредил учёный-химик Илья Сафронов.

Защита НПЗ и перспективы БПЛА-перехватчиков

Удары БПЛА по НПЗ создали временные сложности, но полностью вывести из строя крупные заводы несколькими малыми зарядами технически невозможно из-за дублирования установок (например, АВТ). Основной проблемой стала адаптация ПВО: системы, созданные для перехвата дорогих ракет и самолетов, не рассчитаны на массовые налеты дешевых дронов.

Для решения этой задачи внедряются БПЛА-перехватчики (например, "Елка"), которые используют нейросети для захвата цели. Однако текущие электрические модели имеют малую дальность. Для полноценной защиты объектов потребуется переход на ДВС-перехватчики с большим радиусом действия, что позволит массировать силы над конкретными целями, а не распылять их по всей территории.

Таким образом, "бензиновый кризис" является следствием разрыва между реальной ситуацией на производстве и восприятием этой ситуации обществом. Работа показывает, что при отсутствии физического дефицита основным рычагом управления ситуацией является ценообразование: высокие цены на независимых АЗС купируют ажиотажный спрос, в то время как низкие цены в сетях ВИНК его стимулируют.