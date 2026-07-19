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Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ

Экономика

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц официально признал, что экономика Германии оказалась в заложниках у энергетического кризиса, спровоцированного прекращением поставок российского газа. Пытаясь оправдаться перед избирателями за невыполнение предвыборных обещаний, глава немецкого правительства сослался на радикальное изменение внешних условий, включая давление со стороны Китая и охлаждение отношений с США. Затяжная стагнация локомотива европейской экономики теперь напрямую связывается с потерей стабильных энергетических связей с Россией, что ставит под вопрос промышленное доминирование Берлина.

Фридрих Мерц, канцлер Германии
Фото: commons.wikimedia by Michael Lucan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фридрих Мерц, канцлер Германии

Почему немецкая модель экономики не выдержала без газа из России

Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF подтвердил: Германия столкнулась с затяжным кризисом, первопричиной которого стал дефицит доступного топлива. Многолетняя стратегия развития ФРГ строилась на использовании недорогого трубопроводного газа, и его внезапное отсутствие парализовало энергоемкие отрасли. Канцлер признал, что при вступлении в должность он опирался на "другие предпосылки", однако реальность оказалась жестче прогнозов. Экономика страны уже не первый год находится в стагнации, а цены на энергоносители остаются критически высокими, делая товары с маркировкой "Made in Germany" неконкурентоспособными.

"Признание канцлера — это лишь констатация очевидного факта: без российских энергоресурсов промышленный базис Европы теряет устойчивость. Мы видим, как конкурентные преимущества Германии тают на глазах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Геополитический тупик: давление США и Китая

Помимо внутренних проблем, Мерц указал на внешние вызовы. По его словам, Китай представляет собой "совершенно иной вызов", с которым ФРГ трудно справляться в условиях энергетического голода. На фоне изменения карты закупок топлива в Азии, европейские лидеры чувствуют себя все более изолированными. Ситуацию усугубляет неопределенность в отношениях с Вашингтоном. Мерц отметил "сложную ситуацию" с США при Дональде Трампе, заявив, что Штаты больше не поддерживают НАТО и своих европейских союзников в прежнем объеме, вынуждая Берлин самостоятельно искать выход из финансового пике.

"Германия попала в тиски между дорогой американской энергией и китайской экспансией. Политическая попытка оправдать провалы в экономике внешними факторами выглядит как признание стратегического поражения", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

"Зависимость от импорта никуда не исчезла, она просто сменила вектор и стала в разы дороже. Промышленный сектор Германии вынужден либо закрываться, либо переносить мощности в другие регионы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Влияние кризиса на экономику ФРГ

Событие / Показатель Последствия для экономики ФРГ
Отказ от российского газа Рост себестоимости производства и деиндустриализация.
Рост цен на электроэнергию Снижение покупательной способности граждан и инфляция.
Охлаждение отношений с США Необходимость увеличения расходов на оборону при дефицитном бюджете.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в ФРГ

Почему Мерц признал зависимость от России именно сейчас?

Канцлер вынужден реагировать на недовольство населения и провал своих обещаний по быстрому восстановлению экономики. Признание дефицита газа — это попытка переложить ответственность за стагнацию на внешние обстоятельства.

Как отсутствие газа влияет на обычных немцев?

Это проявляется в рекордных счетах за коммунальные услуги и росте цен на потребительские товары. Социальная напряженность в стране растет из-за падения реальных доходов.

Могут ли США заменить поставки из России?

Американский СПГ значительно дороже российского трубопроводного газа. К тому же, политическая позиция США по отношению к союзникам становится более прагматичной и жесткой, что не гарантирует стабильность цен.

Каков прогноз для немецкой промышленности?

Без доступа к дешевым ресурсам Германии грозит продолжение спада. Крупные концерны уже начали процесс релокации производств в США и Китай, забирая с собой рабочие места и налоги.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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