ИИ уже запустил процесс, который боятся экономисты: дальше события могут выйти из-под контроля

Стремительное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) готовит мировой экономике потрясение, сопоставимое с Первой промышленной революцией, однако основной удар придется не на физическую безопасность, а на кошельки граждан и государственные бюджеты. Аналитики Bloomberg, опираясь на дискуссии в штаб-квартире МВФ, предупреждают о "сценарии конца света", при котором массовое замещение офисных сотрудников технологиями спровоцирует обвал налоговых поступлений и критическую нагрузку на социальные системы. Масштабная автоматизация высокооплачиваемого труда ставит под угрозу стабильность правительств не только в США и Европе, но и в крупнейших азиатских экономиках — Китае и Индии.

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Экономическая мина замедленного действия: почему ИИ опаснее роботов-убийц

В отличие от голливудских триллеров, реальная угроза ИИ кроется в фундаментальном изменении рынка труда. Машины начинают заменять не только рабочих у станков, но и квалифицированных "белых воротничков". Исход даже небольшой доли высокооплачиваемых клерков из активной экономики запускает цепную реакцию: снижение потребительского спроса при одновременном росте государственных расходов на пособия по безработице.

"Рост безработицы среди квалифицированных кадров приведет к тому, что финансовая стратегия обычного гражданина должна будет полностью пересмотреться, так как привычные инструменты накоплений могут обесцениться в условиях бюджетного дефицита", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Налоговый кризис и дефицит бюджетов

Исторические параллели с индустриализацией XVIII-XIX веков показывают, что автоматизация неизбежно ведет к временному, но болезненному падению налоговых сборов. Сегодня эта проблема усугубляется скоростью изменений. Офисные сотрудники — это основной костяк среднего класса, формирующий львиную долю подоходного налога. Если их функции возьмет на себя софт, государствам придется искать новые источники наполнения казны, что в условиях стагнации может привести к введению жестких фискальных мер.

"Мы уже видим, как власти готовят почву для трансформации налоговой системы, внедряя новый налоговый вычет и другие механизмы, чтобы стимулировать граждан к долгосрочным вложениям на фоне сокращения прямых доходов бюджета", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Политическая дестабилизация и "эффект домино"

Падение уровня жизни и неопределенность будущего создают почву для социальной напряженности. Bloomberg подчеркивает, что годы экономической нестабильности могут подточить легитимность правительств. Ситуация осложняется тем, что крупнейшие игроки, такие как Китай и США, уже ведут торговые войны, в том числе за контроль над ресурсами для производства электроники. В частности, сырьевая безопасность Европы напрямую зависит от поставок металлов, необходимых для работы серверов ИИ, что делает ЕС крайне уязвимым.

"Любое резкое изменение на рынке труда — это риск судебных споров. Если компании начнут массово увольнять людей, ссылаясь на внедрение алгоритмов, судам придется заново трактовать правила охраны труда", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Фактор влияния ИИ Экономическое последствие Замещение офисного персонала Рост расходов на пособия, риск банкротства страховых фондов Снижение НДФЛ Дефицит региональных и федеральных бюджетов, сокращение соцпрограмм Рост корпоративной прибыли Усиление социального неравенства и концентрация капитала у техгигантов

Ответы на популярные вопросы о влиянии ИИ на экономику

Кто находится в зоне риска в первую очередь?

Это "белые воротнички": аналитики, юристы младшего звена, бухгалтеры и администраторы, чья работа связана с обработкой типизированных данных.

Приведет ли ИИ к полной отмене налогов на труд?

Нет, но государствам придется вводить "налог на роботов" или увеличивать сборы с прибыли корпораций, чтобы компенсировать потери от НДФЛ.

Как это отразится на личных сбережениях?

Волатильность на рынках может вырасти, поэтому эксперты рекомендуют диверсифицировать портфель и инвестировать в социально защищенные инструменты.

Может ли Россия избежать этого сценария?

Россия интегрирована в мировую экономику, поэтому глобальное падение спроса или технологические сдвиги затронут и отечественный рынок труда.

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