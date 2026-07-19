Смелый шаг в сторону экологии: новые мощности в Москве лишат речные маршруты старых проблем

Московская верфь в Нагатинском Затоне переходит к выпуску электрических судов собственной разработки. Производство новых единиц речного электротранспорта должно быть запущено до конца 2025 года.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Москва, Москва река

Проект направлен на развитие регулярного сообщения по Москве-реке. На данный момент в городе работают четыре маршрута: "Киевский — Парк Фили", "ЗИЛ — Печатники", "Новоспасский — ЗИЛ" и "Лужники — Киевский". Запуск собственного производства позволит локализовать выпуск судов и обслуживание экологичного флота на базе одной площадки.

Параллельно с развитием пассажирского флота обновляется коммунальный сектор. ГУП "Мосводосток" планирует увеличить число судов для сбора мусора и очистки илового осадка с 30 до 36 единиц.

Технический контроль за состоянием акватории разделен между несколькими службами. Мосэкомониторинг отбирает пробы в 13 створах по 40 показателям, а автоматическая станция в реальном времени измеряет 10 физико-химических параметров. Качество питьевой воды обеспечивают четыре станции водоподготовки: с начала года проведено 1,7 млн анализов по 200 показателям.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин отмечает, что запуск собственного производства судов на Московской верфи требует не только технологической базы, но и четкого графика государственных заказов, так как создание серийного выпуска электротранспорта связано с высокими капитальными затратами на начальном этапе.

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию Алексей Крупин