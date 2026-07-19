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Река Лена больше не преграда: перемещение четырехтысячного объекта создало точку опоры моста

Экономика

На строительстве Ленского моста завершили вывод второго наплавного коффердама в русло реки. Конструкция перемещена в проектную точку для последующего возведения центральной опоры №9. Сейчас рабочие закрепляют объект с помощью свайных якорей.

Автобус на мосту
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Автобус на мосту

Устройство и технические параметры

Данный коффердам (временное водонепроницаемое ограждение) является крупнейшим в проекте. Его диаметр составляет 46,1 м, высота — 17,32 м, а общая масса вместе с оборудованием достигает 4 тыс. тонн.

Для фиксации конструкции используют шесть свайных якорей высотой 26 м, из которых 11 м забиты в дно. Эта система предотвратит смещение коффердама при его последующем затоплении.

Технология установки и затопления

После завершения крепления начнется процесс затопления конструкции. Из общей высоты в 17,32 м над водой останется около 7 м. Для достижения этого уровня потребуется закачать 12,5 тыс. кубометров воды. Операцию выполнят девять насосов с производительностью 190 кубометров в час каждый; расчетное время процесса составит от 12 до 18 часов.

Подготовку к выводу коффердама обеспечило ФБУ "Администрация Ленского бассейна". Специалисты провели пространственное сканирование рельефа дна и выполнили дноуглубительные работы, выбрав 82 тыс. кубометров грунта.

Производственные ресурсы и следующие этапы

В речной операции задействовали 65 человек и флот из 16 судов, включая тяжелые тягачи ЛОРПа, тягач "Нилов" компании "Якутск" и суда Группы "ВИС". К работам также привлечены специалисты компании "Морбаза".

Завершение установки коффердама позволит приступить к устройству свайного основания центрального пилона моста.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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