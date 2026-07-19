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Огромные траты оказались лишними: Сахалин сэкономит миллиарды при стройке порта Корсаков

Экономика

Проектно-сметная документация первой очереди реконструкции портовой инфраструктуры в морском порту Корсаков (Сахалин) прошла государственную экспертизу. Положительное заключение Главгосэкспертизы России позволяет перейти к реализации проекта "Логистический технопарк", который создается в Южном погрузочном районе порта.

Порт с автомобилями
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Порт с автомобилями

Технические параметры и объем работ

Первая очередь реконструкции направлена на модернизацию причального фронта и расширение акватории. Основные задачи проекта включают:

  • реконструкцию четырех причалов Южного погрузочного района;
  • строительство нового волнозащитного мола;
  • подготовку акватории для приема судов океанского класса водоизмещением до 19 тыс. тонн.

Общая длина причального фронта составит 843 метра, что позволит обеспечить расчетный грузооборот на уровне 4 млн тонн в год. Заказчиком работ выступает ФГУП "Росморпорт".

Оптимизация гидротехнических сооружений

В ходе экспертизы проектировщики пересмотрели конструктив гидротехнических сооружений. Вместо изначально заложенного трубошпунта принято решение использовать шпунт Ларсена Л5-УМ из стали С255. Эта технология позволяет возводить причалы типа "больверк", создавая сплошную подпорную стенку для удержания грунта и защиты берега.

Замена материалов позволила почти вдвое сократить сметную стоимость объектов за счет снижения металлоемкости и затрат на логистику. По данным РБК, такое решение также сократит сроки строительно-монтажных работ.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин отмечает, что существенное снижение сметной стоимости на этапе экспертизы может повлиять на структуру инвестиционного портфеля проекта и ускорить сроки окупаемости капитальных вложений.

Значение для инфраструктуры региона

Модернизация порта Корсаков, через который проходит до 80% грузопотока Сахалина с материка, создаст необходимые мощности для приема крупных океанских судов. Это позволит увеличить объемы перевозок генеральных грузов, в том числе по маршруту Северного морского транзитного коридора.

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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