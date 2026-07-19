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Китай отвернулся от старых поставщиков: один газовый игрок получил неожиданный шанс на миллиарды

Экономика » Сырье » Газ

Власти Китая инициировали масштабную перестройку энергетического импорта, стремясь обезопасить экономику от логистических провалов в Персидском заливе и торгового давления со стороны США. Китайские госкорпорации Sinopec и PetroChina переходят к стратегии долгосрочной диверсификации, отдавая приоритет поставщикам вне зоны влияния Вашингтона и нестабильных ближневосточных маршрутов. На этом фоне Россия укрепляет позиции ключевого партнера, предлагая Пекину значительные дисконты на СПГ и новые логистические решения, несмотря на западное санкционное давление.

Шанхай, Китай
Фото: commons.wikimedia.org by KimonBerlin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Шанхай, Китай

Геополитический тупик: почему катарский газ теряет надежность

Китай, удерживающий статус мирового лидера по закупкам сжиженного природного газа, столкнулся с уязвимостью своей энергетической безопасности. Традиционный партнер — Катар — в прошлом году обеспечивал почти 30% всех потребностей КНР в СПГ. Однако затянувшийся кризис в Ормузском проливе превратил этот маршрут в "бутылочное горлышко". Блокировка пролива фактически парализует экспорт, запирая топливо внутри залива.

"Китайские госкомпании больше не могут игнорировать риски Персидского залива. Резкое падение объемов — с 4,7 млн тонн во втором квартале 2025 года до символических 100 тыс. тонн в аналогичный период 2026-го — вынуждает Пекин экстренно искать замену выпадающим мощностям на спотовом рынке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Несмотря на то что действующие контракты с Дохой остаются в силе, китайские импортеры теперь ориентируются на соглашения сроком не менее десяти лет с поставщиками, чьи маршруты не зависят от ближневосточной турбулентности. Это вынуждает Пекин пересматривать внешнеэкономические приоритеты в пользу более стабильных регионов.

Российский вектор: скидки и новые терминалы

Россия становится бенефициаром китайской политики диверсификации. Компании Sinopec и PetroChina активно ведут переговоры о наращивании закупок, игнорируя санкционный статус ряда российских проектов. Особое внимание уделяется "Арктик СПГ 2", где китайские CNPC и CNOOC уже владеют долями по 10%.

"Для Китая российский газ сегодня — это не только вопрос безопасности, но и колоссальная экономическая выгода. Скидки от 'Новатэка', достигающие 30-40%, позволяют КНР нивелировать издержки от инфляции и поддерживать конкурентоспособность своей промышленности", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Инфраструктурная подготовка КНР подтверждает серьезность намерений: помимо действующего терминала Бэйхай, Пекин готовит к эксплуатации новый объект в Лонкоу (провинция Шаньдун). Этот хаб проектируется специально под прием арктического газа из России. В условиях, когда логистические цепочки рушатся по всему миру, прямые поставки из РФ выглядят наиболее защищенными.

Закат американских поставок и канадские перспективы

Торговое противостояние с Вашингтоном фактически поставило крест на американском СПГ для внутреннего рынка КНР. Поставки из США прекратились в феврале 2025 года. Хотя отдельные партии из Луизианы фиксируются трейдерами, они, скорее всего, перепродаются на внешние рынки, не пересекая китайскую границу. В качестве альтернативы в Северной Америке Пекин рассматривает Канаду, которая предлагает более понятные условия сотрудничества.

"Росчерк пера в торговых соглашениях между США и Китаем превратил американский газ в токсичный актив для Пекина. Китайские регуляторы страхуются от потенциальных арестов грузов и блокировок счетов, выстраивая систему закупок так, чтобы полностью исключить влияние юрисдикции Штатов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

Трансформация газового импорта КНР

Событие / Показатель Последствия и рекомендации
Кризис в Ормузском проливе Снижение доли Катара; переход на спотовые закупки для покрытия дефицита
Дисконт на российский СПГ (30-40%) Снижение себестоимости генерации энергии в КНР; рост прибыли госкомпаний
Запуск терминала Лонкоу Технологическая привязка к российским сортам газа; долгосрочная лояльность
Торговая война с США Полный отказ от долгосрочных контрактов с американскими проектами

Ответы на популярные вопросы о газовой стратегии Пекина

Почему Китай не боится санкций против "Арктик СПГ 2"?

Пекин рассматривает энергетическую безопасность как высший госинтерес. Прямое владение долями в проекте и наличие собственного танкерного флота позволяют КНР игнорировать западные ограничения, получая ресурс по рекордно низким ценам.

Заменит ли российский газ катарский полностью?

Полное замещение маловероятно, так как Китай придерживается политики "не класть яйца в одну корзину". Однако доля РФ в импорте возрастет, в то время как катарский газ станет резервным источником на случай открытия безопасных путей.

Как это отразится на ценах внутри Китая?

За счет дисконтов от РФ и диверсификации Пекин удерживает цены на энергию ниже среднемировых. Это создает преимущество для китайского производства перед европейским, где стоимость газа остается высокой.

Будет ли Китай покупать СПГ в Австралии или Африке?

Австралия остается крупным поставщиком, но политическая зависимость Канберры от США делает это направление рискованным. Китай активно изучает новые проекты в Мозамбике и Нигерии в качестве дополнительных альтернатив.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, специалист по AML/KYC Михаил Фролов.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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