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После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба

Экономика » Финансы

Атаки беспилотников со стороны Украины на логистические центры Wildberries в Подмосковье и Тамбовской области могут обернуться для маркетплейса колоссальными финансовыми потерями. По предварительным оценкам, ущерб достигает 50 миллиардов рублей, что ставит под удар работу значительной части складских мощностей ритейлера. Инцидент затронул объекты в Электростали и Котовске, вынуждая компанию экстренно пересматривать логистические цепочки и выделять средства на компенсации семьям погибших и пострадавшим.

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Фото: flickr.com by Secom Bahia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
склад

Масштабы разрушений и финансовые потери

Удары по складам Wildberries в ночь на 18 июля нанесли серьезный урон инфраструктуре крупнейшего российского маркетплейса. По данным экспертных расчетов, из строя выведены площадки общей площадью около 350 тысяч квадратных метров. Это составляет примерно 7% от всего логистического фонда компании. Основной удар пришелся на комплексы в Электростали (Московская область) и Котовске (Тамбовская область).

Финансовая оценка ущерба складывается из нескольких факторов. Сами здания логопарков оцениваются более чем в 20 миллиардов рублей. Однако основная доля потерь приходится на высокотехнологичное оборудование, сортировочные линии и товарные запасы, находившиеся на хранении. Суммарная цифра в 50 миллиардов рублей делает эту атаку одной из самых дорогостоящих для гражданского сектора за последнее время.

"Подобные инциденты вынуждают компании закладывать в стоимость услуг риски физического уничтожения активов, что в конечном итоге отражается на маржинальности бизнеса", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Сроки восстановления и влияние на рынок

Восстановление поврежденных объектов — задача не нескольких месяцев. Отраслевые специалисты полагают, что на запуск терминалов в прежнем объеме потребуется от одного до двух лет. Это связано не только с необходимостью строительных работ, но и с закупкой сложного импортного оборудования, логистика которого сейчас затруднена из-за санкционного давления.

Для потребителей и селлеров (продавцов) это означает возможные задержки в доставке и перераспределение товаров на другие, часто более удаленные склады. В условиях дефицита свободных площадей класса "А" в московском регионе, потеря 7% мощностей может спровоцировать рост тарифов на хранение. Компании приходится оперативно внедрять новые системы защиты и страхования грузов.

"Для инвесторов и партнеров маркетплейса сейчас критически важно видеть четкий план диверсификации рисков и понимать, как компания планирует закрывать дыру в операционной прибыли", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Безопасность инфраструктуры и страховые аспекты

Атака киевского режима на объекты гражданской инфраструктуры ставит перед бизнесом вопросы физической безопасности крупных распределительных центров. Многие компании уже начали консультации по установке систем РЭБ и усилению противопожарной защиты. Однако ключевым вопросом остается страховое покрытие: ущерб от военных действий и атак БПЛА часто входит в список исключений в стандартных договорах.

В случае с Wildberries, компании предстоит не только восстанавливать стены, но и выплачивать компенсации. Семьям погибших и пострадавшим при атаках в Электростали и Котовске уже обещана финансовая поддержка. 

"В текущих условиях страховой рынок будет трансформироваться: полисы, покрывающие риски атак дронов, станут обязательным условием для любого крупного бизнеса в центральной части России", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Показатель / Событие Последствия и прогноз
Потеря 350 тыс. кв. м площадей Снижение пропускной способности логистики на 7%
Ущерб в 50 млрд рублей Необходимость привлечения резервного капитала или кредитов
Восстановление оборудования Затяжной процесс из-за сложностей с импортом техники
Усиление мер безопасности Рост операционных расходов на охрану и РЭБ

Ответы на популярные вопросы о последствиях атак

Подорожают ли товары на Wildberries из-за этих убытков?
Прямого одномоментного роста цен может не произойти, так как рынок конкурентный. Однако маркетплейс может пересмотреть комиссии для продавцов или тарифы на хранение, что косвенно отразится на финальной стоимости заказов.

Что делать продавцам, чьи товары сгорели на складах?
Компания обычно компенсирует стоимость утраченного товара согласно внутренним регламентам. Селлерам необходимо дождаться официальных актов инвентаризации поврежденных объектов.

Как быстро восстановят доставку в пострадавших регионах?
Логистика уже перестраивается на соседние хабы. Возможны задержки в 2-4 дня на время перенаправления грузопотоков, но полной остановки сервиса не будет.

Покрывает ли страховка ущерб от атак беспилотников?
Это зависит от конкретного договора. Большинство стандартных полисов классифицируют это как военные риски, которые требуют отдельного расширения страховки за дополнительную плату.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, риск-менеджер Илья Гусев.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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