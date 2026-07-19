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Дарственная или завещание: одна ошибка при передаче квартиры способна обойтись в сотни тысяч рублей

Экономика

Институциональная передача активов внутри семьи требует холодного расчета издержек. Выбор между завещанием и дарением — это не вопрос эмоций, а сравнение транзакционных затрат и рисков потери контроля над имуществом. Государство через нотариальные тарифы и налоговые льготы выстраивает определенную архитектуру стимулов, которую собственнику необходимо расшифровать до заключения сделки. Любая ошибка в администрировании этих процессов превращает ликвидную недвижимость в юридический балласт.

Обложка эфира с Андреем Алешкиным про завещание
Фото: Pravda.Ru
Обложка эфира с Андреем Алешкиным про завещание

Завещание: фиксированный вход в наследство

Завещание выступает наиболее стабильным инструментом с точки зрения планирования расходов. Налоговый кодекс РФ жестко фиксирует федеральный тариф — 100 рублей. Весь остальной чек формирует региональная палата через оплату услуг правового и технического характера (УПТХ). В Москве этот порог в 2026 году держится на отметке 3 400 рублей, в Башкирии — 3 600 рублей. Это минимальная плата за сохранение титула собственника до конца жизни.

"Завещание — это отложенный переход права. Основное бремя расходов здесь ложится на наследников уже после смерти собственника, когда им придется оплачивать процент от стоимости активов за выдачу свидетельства. Сейчас это самый дешевый способ зафиксировать волю", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по семейному праву Елена Пахомова.

Сложные юридические конструкции, такие как создание наследственного фонда через цифровое наследство, стоят на порядок дороже — свыше 30 000 рублей. Регулятор закладывает повышенные тарифы на высокотехнологичные формы управления капиталом.

Также стоит помнить: выезд нотариуса на дом автоматически увеличивает чек в полтора раза. При этом реестр наследственных дел позволяет проверить наличие документа удаленно, что повышает прозрачность системы.

Дарение: цена моментального отчуждения

Дарение — это хирургическая операция по смене владельца здесь и сейчас. Оформление дарственной подразумевает оплату 0,5% от кадастровой стоимости объекта.

Законодатель установил "потолок" федерального тарифа в 20 000 рублей, чтобы не перегревать рынок избыточными сборами. Для близких родственников с 2025 года действует дисконт 50%, что делает процедуру конкурентоспособной по сравнению с рыночными сделками.

"При дарении недвижимости близким родственникам мы видим существенную экономию на НДФЛ, но нотариальные услуги остаются обязательным расходом для сделок с долями. Дисконт в 50% — это хороший сигнал для легализации внутрисемейных расчетов", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Дополнительную нагрузку создает региональный тариф (в среднем 6-10 тысяч рублей) и госпошлина за регистрацию в Росреестре. С 2025 года она выросла до 4 000 рублей. Если собственник решит передать пенсионные накопления или иные финансовые инструменты через дарение, правила игры изменятся: для движимого имущества ставки варьируются от 0,3% до 1% в зависимости от степени родства.

Параметр Завещание Дарение (родственники)
Федеральный тариф 100 рублей 0,5% (не более 10 000 р. с учетом льготы)
Региональный тариф (МСК) ~3 400 рублей 6 000 — 10 000 рублей
Регистрация права Не требуется сразу 4 000 рублей (Росреестр)

Сравнение издержек: цифры и факты

Если рассматривать кейс московской квартиры стоимостью 6 млн рублей, дарение обойдется семье примерно в 20 000 — 25 000 рублей с учетом всех справок и пошлин. Завещание на ту же квартиру потребует всего 3 500 рублей на этапе оформления.

Однако это "дешевое лекарство" имеет побочный эффект: наследники позже заплатят 0,3% от стоимости жилья за оформление прав. Нотариус при этом не обязан вести активный розыск, и сроки вступления в наследство могут быть пропущены.

"Главный риск — это оспаривание сделок. В банкротстве физлиц дарение за последние три года легко разворачивается финуправляющим. Завещание в этом плане — более защищенный инструмент для дарителя, но менее стабильный для одаряемого", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству Наталья Круглова.

Инвестиционный климат внутри семьи зависит от прозрачности. Дарение удобно для тех, кто хочет исключить конфликты между наследниками в будущем. Завещание же подходит собственникам, желающим сохранить рычаги влияния на родственников и минимизировать текущие расходы.

Важно учитывать, что через личный профиль на Госуслугах многие процессы теперь можно администрировать удаленно, что снижает бюрократическую нагрузку.

Ответы на популярные вопросы о передаче имущества

Нужно ли платить налог 13% при дарении квартиры сыну?

Нет, сделки между близкими родственниками освобождены от НДФЛ. Главное — документально подтвердить родство при регистрации договора.

Можно ли отменить завещание после его оформления?

Собственник может менять или отменять завещание неограниченное количество раз. Последняя версия документа аннулирует все предыдущие. Информация об изменениях мгновенно попадает в базу нотариата.

Что дешевле, если передавать имущество не родственнику?

Завещание останется дешевым на старте, но при дарении третьему лицу придется заплатить 13% налога от стоимости объекта, что делает сделку экономически нецелесообразной для получателя.

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Экспертная проверка: юрист по семейному праву Елена Пахомова, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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