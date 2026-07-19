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Белые перчатки с тёмным секретом: китайский след в России вывел на аферу с миллиардами

Экономика » Финансы

Российские медучреждения столкнулись с масштабной аферой в сфере государственных закупок: компанию "Грундлаге" уличили в поставках опасных медицинских перчаток на сумму 2,5 млрд рублей. Следствие установило, что под видом отечественной продукции в больницы отгружали низкокачественные изделия из Китая с критическим содержанием цинка. Ситуация обнажила системные дыры в механизмах контроля тендеров, где погоня за низкой ценой и фиктивное импортозамещение ставят под удар жизни пациентов и медицинского персонала.

Медицинские перчатки
Фото: unsplash.com by Maskmedicare Shop is licensed under Free to use under the Unsplash License
Медицинские перчатки

Схема на миллиарды: как китайский ширпотреб стал "российским"

Деятельность компании "Грундлаге" охватывала период с конца 2023 года по первую половину 2026-го. За это время фирма успела заключить контракты с десятками государственных медучреждений по всей стране. По оперативным данным, схема была предельно простой: за бесценок закупались оптовые партии перчаток в Китае, после чего в подпольных цехах их переупаковывали в коробки с маркировкой российского производства. Это позволяло обходить преференции для отечественных производителей и выигрывать торги, предлагая демпинговые цены.

"Подмена страны происхождения товара — классический метод незаконного обогащения на госзаказах. В данном случае махинаторы использовали лазейки в проверке сертификатов соответствия, которые зачастую проводятся формально", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Токсичный металл: чем опасны перчатки с избытком цинка

Проблема вышла за рамки обычного экономического преступления, когда лабораторные экспертизы выявили в изделиях опасную концентрацию цинка. Медицинские перчатки должны быть гипоаллергенными и инертными, однако продукция "Грундлаге" провоцировала тяжелые дерматиты и химические ожоги у врачей. Существует риск, что при контакте с открытыми ранами во время операций токсичные компоненты могли попасть в кровоток пациентов.

"Когда бизнес ставит прибыль выше безопасности, возникают риски национального масштаба. Здесь мы видим не только финансовый ущерб государству, но и прямую угрозу здоровью нации, сопоставимую с диверсией", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Крах системы контроля госзакупок

Задержание руководства и владельцев компании стало следствием массовых жалоб со стороны конечных потребителей. Эксперты отрасли указывают на то, что существующая система контроля вскрывает махинации постфактум, когда деньги уже переведены, а товар использован. Часто закупщики ориентируются на доходные стратегии по снижению издержек, игнорируя реальную проверку производственных мощностей поставщика.

"Для предотвращения подобных случаев требуется глубокий аудит всей цепочки поставок. Пока бумажный отчет в системе важнее реального сырья, на рынке будут появляться компании-пустышки", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аудитор Павел Никитин.

Выявленное нарушение Последствия и риски
Фальсификация страны происхождения Незаконное получение бюджетных средств на сумму 2,5 млрд рублей
Повышенное содержание цинка Риск развития аллергических реакций и токсического отравления
Отсутствие контроля производства Системная криминализация закупочных процедур в медицине

Ответы на популярные вопросы о фальсификате в медицине

Как поддельные перчатки попадают в крупные государственные больницы?

Это происходит из-за несовершенства 44-ФЗ, где основным критерием победы в тендере является минимальная цена. Мошенники демпингуют, используя дешевый азиатский импорт, и предоставляют поддельные сертификаты об "отечественном производстве".

Будут ли наказаны чиновники, принимавшие товар?

Следствие проверяет версию о возможной халатности или коррупционном сговоре сотрудников отделов закупок. Если будет доказано, что они знали о низком качестве товара, им грозят реальные сроки.

Как распознать некачественные перчатки медикам на местах?

Низкокачественные изделия часто имеют резкий химический запах, неоднородную толщину или оставляют налет на коже. При первых признаках раздражения персонал обязан инициировать служебную проверку партии.

Пострадают ли цены на медицинские изделия из-за этого скандала?

В краткосрочной перспективе возможен дефицит определенных позиций из-за отзыва партий "Грундлаге", но в целом государственная поддержка сектора должна стабилизировать рынок через проверенных производителей.

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Экспертная проверка: юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, финансовый консультант Илья Кравцов, аудитор Павел Никитин.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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