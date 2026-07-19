Без этих металлов остановятся заводы: Европа оказалась в шаге от сырьевой ловушки Китая

Европа готовится к жесткому столкновению с Китаем в борьбе за редкоземельные металлы, которые стали "новой нефтью" высокотехнологичной экономики. Брюссель формирует антикризисную комиссию на случай сырьевой блокады со стороны Пекина, контролирующего более 90% мирового рынка готовых магнитов и технологий переработки. В октябре 2026 года, когда истекут временные торговые соглашения, Евросоюз рискует остаться без сырья для электромобилей и оборонной промышленности, если не откажется от заградительных пошлин на китайские товары.
Редкоземельные элементы (РЗЭ) — группа из 17 металлов, без которых невозможно производство современных электромоторов, турбин ветрогенераторов и смартфонов. Например, для выпуска одного истребителя F-35 требуется около 420 кг таких материалов. Доминирование Китая здесь — результат стратегии, заложенной еще в начале 90-х годов. Пользуясь государственными субсидиями и дешевой энергией, КНР обрушила мировые цены, заставив конкурентов в США и Австралии закрыть свои шахты.
"Китай выстроил не просто добывающую отрасль, а полноценную технологическую цепочку. Отсутствие в Европе собственных мощностей по сепарации и очистке металлов делает любые попытки протекционизма крайне рискованными", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Сегодня КНР добывает 60% руды, но контролирует почти 90% процессов ее переработки. Пекин уже доказал готовность использовать этот рычаг: в 2023 году введено лицензирование экспорта галлия и германия. Это стало зеркальным ответом на запрет поставок оборудования для выпуска высокотехнологичных чипов в Китай, который продолжает укреплять торговые связи с надежными партнерами.
Вашингтон пытается снизить зависимость от Востока через механизм "френдшоринга" — переноса производств в дружественные страны вроде Австралии и Канады. Пентагон напрямую финансирует восстановление рудника Маунтин-Пасс в Калифорнии и строительство заводов в Техасе. Кроме того, США инвестируют в инфраструктуру Африки (проект "Коридор Лобито"), чтобы получать кобальт из ДР Конго в обход китайских сетей.
"Даже при неограниченном финансировании на запуск новой шахты уходит от 7 до 10 лет. Оперативно заменить китайские поставки невозможно, что вынуждает западный ВПК искать компромиссы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
Для многих отраслей ситуация критическая: пока США обладают патентами на проектирование микросхем, у Китая есть физическое сырье для их создания. Этот паритет страха сдерживает эскалацию, но лишь до определенного момента. В условиях дефицита льготного финансирования и господдержки промышленность западных стран теряет конкурентоспособность.
Европа импортирует из КНР 98% необходимых редкоземов. Введение Брюсселем пошлин до 45% на китайские электромобили привело к ответным антидемпинговым мерам. Октябрь 2026 года станет точкой невозврата: если тарифы будут закреплены, Пекин может запретить экспорт магнитов. Это парализует немецкий автопром и остановит "зеленую" трансформацию экономики.
"Корпоративный сектор ЕС оказался между двух огней: требованиями локализации производства и отсутствием сырьевой базы. Мы видим классическую ловушку, где политические амбиции не подкреплены ресурсами", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
|Событие / Показатель
|Последствия / Рекомендация
|Введение пошлин ЕС на машины из КНР
|Риск экспортного эмбарго на РЗЭ со стороны Пекина
|Запрет на экспорт технологий переработки РЗЭ
|Замедление строительства заводов в США и Европе на годы
|Дефицит неодимовых магнитов
|Остановка производства ветрогенераторов и электрокаров
Почему ЕС не может добывать металлы самостоятельно?
Месторождения в Европе есть, например в Швеции, но на запуск коммерческой добычи и строительство химических заводов по сепарации уйдет минимум 10-15 лет из-за жестких экологических норм.
Как ситуация отразится на ценах на электронику?
Любые ограничения на экспорт ведут к росту себестоимости компонентов. Это может вызвать подорожание техники на 15-20% уже в среднесрочной перспективе.
Зачем США инвестируют в Африку?
Это попытка перехватить контроль над логистикой. Африканский кобальт и медь критически важны для аккумуляторов, и Вашингтон хочет создать маршруты поставки в обход китайской инфраструктуры.
Может ли Китай полностью прекратить поставки в Европу?
Технически это возможно и станет инструментом давления в торговом споре по автомобилям. Пекин готов жертвовать частью экспортной выручки ради стратегических уступок от Брюсселя.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.