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Без этих металлов остановятся заводы: Европа оказалась в шаге от сырьевой ловушки Китая

Экономика » Сырье » Металлы

Европа готовится к жесткому столкновению с Китаем в борьбе за редкоземельные металлы, которые стали "новой нефтью" высокотехнологичной экономики. Брюссель формирует антикризисную комиссию на случай сырьевой блокады со стороны Пекина, контролирующего более 90% мирового рынка готовых магнитов и технологий переработки. В октябре 2026 года, когда истекут временные торговые соглашения, Евросоюз рискует остаться без сырья для электромобилей и оборонной промышленности, если не откажется от заградительных пошлин на китайские товары. 

Добыча руды
Фото: commons.wikimedia.org by Vtornet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Добыча руды

Сырьевая монополия: почему Пекин диктует условия

Редкоземельные элементы (РЗЭ) — группа из 17 металлов, без которых невозможно производство современных электромоторов, турбин ветрогенераторов и смартфонов. Например, для выпуска одного истребителя F-35 требуется около 420 кг таких материалов. Доминирование Китая здесь — результат стратегии, заложенной еще в начале 90-х годов. Пользуясь государственными субсидиями и дешевой энергией, КНР обрушила мировые цены, заставив конкурентов в США и Австралии закрыть свои шахты.

"Китай выстроил не просто добывающую отрасль, а полноценную технологическую цепочку. Отсутствие в Европе собственных мощностей по сепарации и очистке металлов делает любые попытки протекционизма крайне рискованными", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Сегодня КНР добывает 60% руды, но контролирует почти 90% процессов ее переработки. Пекин уже доказал готовность использовать этот рычаг: в 2023 году введено лицензирование экспорта галлия и германия. Это стало зеркальным ответом на запрет поставок оборудования для выпуска высокотехнологичных чипов в Китай, который продолжает укреплять торговые связи с надежными партнерами.

Чипы против руды: стратегия взаимного удушения

Вашингтон пытается снизить зависимость от Востока через механизм "френдшоринга" — переноса производств в дружественные страны вроде Австралии и Канады. Пентагон напрямую финансирует восстановление рудника Маунтин-Пасс в Калифорнии и строительство заводов в Техасе. Кроме того, США инвестируют в инфраструктуру Африки (проект "Коридор Лобито"), чтобы получать кобальт из ДР Конго в обход китайских сетей.

"Даже при неограниченном финансировании на запуск новой шахты уходит от 7 до 10 лет. Оперативно заменить китайские поставки невозможно, что вынуждает западный ВПК искать компромиссы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Для многих отраслей ситуация критическая: пока США обладают патентами на проектирование микросхем, у Китая есть физическое сырье для их создания. Этот паритет страха сдерживает эскалацию, но лишь до определенного момента. В условиях дефицита льготного финансирования и господдержки промышленность западных стран теряет конкурентоспособность.

Европейский тупик: выжить без китайских металлов

Европа импортирует из КНР 98% необходимых редкоземов. Введение Брюсселем пошлин до 45% на китайские электромобили привело к ответным антидемпинговым мерам. Октябрь 2026 года станет точкой невозврата: если тарифы будут закреплены, Пекин может запретить экспорт магнитов. Это парализует немецкий автопром и остановит "зеленую" трансформацию экономики.

"Корпоративный сектор ЕС оказался между двух огней: требованиями локализации производства и отсутствием сырьевой базы. Мы видим классическую ловушку, где политические амбиции не подкреплены ресурсами", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Событие / Показатель Последствия / Рекомендация
Введение пошлин ЕС на машины из КНР Риск экспортного эмбарго на РЗЭ со стороны Пекина
Запрет на экспорт технологий переработки РЗЭ Замедление строительства заводов в США и Европе на годы
Дефицит неодимовых магнитов Остановка производства ветрогенераторов и электрокаров

Ответы на популярные вопросы об экономическом противостоянии

Почему ЕС не может добывать металлы самостоятельно?
Месторождения в Европе есть, например в Швеции, но на запуск коммерческой добычи и строительство химических заводов по сепарации уйдет минимум 10-15 лет из-за жестких экологических норм.

Как ситуация отразится на ценах на электронику?
Любые ограничения на экспорт ведут к росту себестоимости компонентов. Это может вызвать подорожание техники на 15-20% уже в среднесрочной перспективе.

Зачем США инвестируют в Африку?
Это попытка перехватить контроль над логистикой. Африканский кобальт и медь критически важны для аккумуляторов, и Вашингтон хочет создать маршруты поставки в обход китайской инфраструктуры.

Может ли Китай полностью прекратить поставки в Европу?
Технически это возможно и станет инструментом давления в торговом споре по автомобилям. Пекин готов жертвовать частью экспортной выручки ради стратегических уступок от Брюсселя.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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