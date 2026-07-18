Старые склады больше не нужны: Москва перекроит карту промзон ради тысяч новых вакансий

В Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) планируют построить более 40 технопарков. Объекты разместят на участках бывших промзон, которые сейчас используются неэффективно. Общая площадь новых площадок превысит 1,1 млн кв. метров, что, по расчетам властей, создаст около 62 тыс. рабочих мест.

Фото: Mos.ru by Фото: Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ технопарк

География и масштаб строительства

Застройка затронет 18 районов в девяти административных округах. Восточный, Центральный и Троицкий округа в программу не вошли. Основной объем работ сосредоточен на юге города: в Царицыне, Чертанове Центральном и Москворечье-Сабурове в рамках 10 проектов КРТ возведут 17 технопарков.

Региональный экономист Валерий Козлов отмечает, что перевод депрессивных промзон под формат технопарков позволяет городу изменить структуру налоговых поступлений, заменяя низкодоходные склады современными производственными и научно-техническими пространствами.

Текущий статус и технические особенности

На данный момент реализуются пять проектов КРТ, которые предусматривают строительство 12 технопарков общей площадью почти 500 тыс. кв. метров. Работы ведутся в промзонах "Южный порт", "Вагоноремонт", Алтуфьевское Шоссе, Теплый Стан, а также в Отрадном (улицы Декабристов и Мусоргского). В "Южном порте" и на Алтуфьевском Шоссе планируется построить по четыре объекта.

В промзоне Алтуфьевское Шоссе завершается строительство первого технопарка формата light industrial. По данным руководства Департамента градостроительной политики Москвы, здание станет первым в России с системой автомобильных рамп, которая обеспечит подъезд грузового транспорта к зонам разгрузки на каждом из четырех этажей. Проект предполагает создание 3,5 тыс. рабочих мест.

Специалист по региональной инфраструктуре Ольга Морозова указывает, что внедрение автомобильных рамп в многоэтажных промзданиях существенно меняет логистику объекта, сокращая время на погрузочно-разгрузочные работы и повышая привлекательность площадей для малого и среднего производства.