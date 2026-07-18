Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простая швея бросила вызов масс-маркету: в Кобрине создали изделия с глубоким историческим смыслом
Ученые определили порог в 5000–7500 шагов для защиты когнитивных функций мозга
Забыла про сон и выходные: Ида Галич раскрыла неожиданные последствия шикарного торжества в горах
Honda CR-V китайской сборки поступила в продажу в России через параллельный импорт
Росстандарт вводит новые государственные стандарты для борьбы с фальсификатом лососевой икры
Роспотребнадзор зафиксировал превышение содержания железа в воде Псковской области
Слишком мощно для Китая: гибридный внедорожник H10 переписал правила выносливости
Педали те же, правила другие: когда электровелосипед требует водительские права
Рынок авиации затрещал по швам: европейский гигант обеспечил себе доминирование в КНР

Старые склады больше не нужны: Москва перекроит карту промзон ради тысяч новых вакансий

Экономика » Производство

В Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) планируют построить более 40 технопарков. Объекты разместят на участках бывших промзон, которые сейчас используются неэффективно. Общая площадь новых площадок превысит 1,1 млн кв. метров, что, по расчетам властей, создаст около 62 тыс. рабочих мест.

технопарк
Фото: Mos.ru by Фото: Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
технопарк

География и масштаб строительства

Застройка затронет 18 районов в девяти административных округах. Восточный, Центральный и Троицкий округа в программу не вошли. Основной объем работ сосредоточен на юге города: в Царицыне, Чертанове Центральном и Москворечье-Сабурове в рамках 10 проектов КРТ возведут 17 технопарков.

Региональный экономист Валерий Козлов отмечает, что перевод депрессивных промзон под формат технопарков позволяет городу изменить структуру налоговых поступлений, заменяя низкодоходные склады современными производственными и научно-техническими пространствами.

Текущий статус и технические особенности

На данный момент реализуются пять проектов КРТ, которые предусматривают строительство 12 технопарков общей площадью почти 500 тыс. кв. метров. Работы ведутся в промзонах "Южный порт", "Вагоноремонт", Алтуфьевское Шоссе, Теплый Стан, а также в Отрадном (улицы Декабристов и Мусоргского). В "Южном порте" и на Алтуфьевском Шоссе планируется построить по четыре объекта.

В промзоне Алтуфьевское Шоссе завершается строительство первого технопарка формата light industrial. По данным руководства Департамента градостроительной политики Москвы, здание станет первым в России с системой автомобильных рамп, которая обеспечит подъезд грузового транспорта к зонам разгрузки на каждом из четырех этажей. Проект предполагает создание 3,5 тыс. рабочих мест.

Специалист по региональной инфраструктуре Ольга Морозова указывает, что внедрение автомобильных рамп в многоэтажных промзданиях существенно меняет логистику объекта, сокращая время на погрузочно-разгрузочные работы и повышая привлекательность площадей для малого и среднего производства.

Экспертная проверка:
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Доллар, евро и юань пошли вверх: что означает новый виток ослабления рубля для россиян
Экономика и бизнес
Доллар, евро и юань пошли вверх: что означает новый виток ослабления рубля для россиян
Граница закрылась окончательно: Эстония лишилась последних законных путей доставки грузов в РФ
Северо-Запад
Граница закрылась окончательно: Эстония лишилась последних законных путей доставки грузов в РФ
Слишком рискованно владеть открыто: Анжелика Варум прибегла к схеме, которая скрыла дом в Майами
Шоу-бизнес
Слишком рискованно владеть открыто: Анжелика Варум прибегла к схеме, которая скрыла дом в Майами
Популярное
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?

Масштабный налет беспилотников на склады в двух регионах РФ привёл к трагедии, а неожиданные изменения в договорах создали правовой вакуум для бизнеса.

Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Десять лет прогресса смыло в бак: новое постановление обрекает современные иномарки на гибель
Спешка оставит без урожая: выкопанный чеснок может сгнить ещё до осени из-за одной ошибки
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Семейный автомобиль перестал быть доступным: сменил статус и переехал в премиум-сегмент
Котлы сгорели на восемьдесят процентов: Севастополь примет решение, которое изменит быт миллионов
Дилеры разводят руками: за этими автомобилями россияне выстроились в огромную очередь
Дилеры разводят руками: за этими автомобилями россияне выстроились в огромную очередь
Последние материалы
Педали те же, правила другие: когда электровелосипед требует водительские права
Рынок авиации затрещал по швам: европейский гигант обеспечил себе доминирование в КНР
Из-за этой ошибки баклажаны становятся кашей: как приготовить идеальный салат Десятка
Один безусловный победитель в сердце: Екатерина Волкова назвала имя того, с кем снимется в постели
Старые склады больше не нужны: Москва перекроит карту промзон ради тысяч новых вакансий
Никакой пощады к дронам: в Краснояружском округе вернули воду и свет вопреки атакам с воздуха
Общежитие восстановили почти полностью: в Белгородской области определили дату заезда молодёжи
Водители застряли в зоне досмотра: Крымский мост перестал пропускать машины в обе стороны
Киноиндустрия Индии в шоке: итоги премии в Нью-Дели перекроили иерархию главных звёзд страны
Шок для всего европейского триатлона: белоруска в Испании обеспечила себе золотой финиш
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.