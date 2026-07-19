Иранские поставки стали опасными: Россельхознадзор пригрозил полным запретом на ввоз

Россельхознадзор потребовал от властей Ирана приостановить сертификацию цветочной продукции, направляемой на российский рынок. Причиной стали систематические нарушения санитарных требований при экспорте, которые создают риски заноса вредителей и болезней растений в Россию.
В ведомстве зафиксировали, что иранские производители не соблюдают стандарты фитосанитарной безопасности. По мнению регулятора, текущий уровень контроля в Иране не гарантирует чистоту партий, что делает поставки опасными для отечественной растительности.
Россия настаивает на приведении системы сертификации в соответствие с международными нормами. В обращении указано, что продолжение экспорта с нарушениями может привести к полному запрету на ввоз цветов из Ирана.
Иран входит в число крупных поставщиков цветов в РФ, однако в последнее время участились случаи выявления продукции, не прошедшей проверку на безопасность. Официального ответа от иранской стороны на запрос Россельхознадзора пока не поступило.
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