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Иранские поставки стали опасными: Россельхознадзор пригрозил полным запретом на ввоз

Экономика

Россельхознадзор потребовал от властей Ирана приостановить сертификацию цветочной продукции, направляемой на российский рынок. Причиной стали систематические нарушения санитарных требований при экспорте, которые создают риски заноса вредителей и болезней растений в Россию.

Ruichang Flower Market
Фото: archdaily.com by KAMJZ is licensed under Free More Info
Ruichang Flower Market

В ведомстве зафиксировали, что иранские производители не соблюдают стандарты фитосанитарной безопасности. По мнению регулятора, текущий уровень контроля в Иране не гарантирует чистоту партий, что делает поставки опасными для отечественной растительности.

Россия настаивает на приведении системы сертификации в соответствие с международными нормами. В обращении указано, что продолжение экспорта с нарушениями может привести к полному запрету на ввоз цветов из Ирана.

Иран входит в число крупных поставщиков цветов в РФ, однако в последнее время участились случаи выявления продукции, не прошедшей проверку на безопасность. Официального ответа от иранской стороны на запрос Россельхознадзора пока не поступило.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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