Китай, Япония и Южная Корея стали основными покупателями российского растительного масла

Россия экспортировала более 1 млн тонн растительных масел за первые десять месяцев 2024 года. По данным Россельхознадзора, объем отгрузок вырос на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Основными покупателями продукции стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности Китай, Япония и Южная Корея. Также поставки осуществлялись в Европу и Северную Америку. В общую массу экспорта вошли подсолнечное, кукурузное и соевое масла.
Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что рост физического объема экспорта при одновременном расширении географии поставок свидетельствует о высоком спросе на российское сырье, однако для полной оценки экономического эффекта необходимо сопоставить эти данные с динамикой мировых цен на масла.
В текущем году Россельхознадзор увеличил количество проверок продукции на соответствие санитарным и ветеринарным стандартам перед отправкой на зарубежные рынки.
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