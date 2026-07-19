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Китай, Япония и Южная Корея стали основными покупателями российского растительного масла

Экономика » Аграрный сектор » Земледелие

Россия экспортировала более 1 млн тонн растительных масел за первые десять месяцев 2024 года. По данным Россельхознадзора, объем отгрузок вырос на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Подсолнечное масло
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подсолнечное масло

Основными покупателями продукции стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности Китай, Япония и Южная Корея. Также поставки осуществлялись в Европу и Северную Америку. В общую массу экспорта вошли подсолнечное, кукурузное и соевое масла.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что рост физического объема экспорта при одновременном расширении географии поставок свидетельствует о высоком спросе на российское сырье, однако для полной оценки экономического эффекта необходимо сопоставить эти данные с динамикой мировых цен на масла.

В текущем году Россельхознадзор увеличил количество проверок продукции на соответствие санитарным и ветеринарным стандартам перед отправкой на зарубежные рынки.

Экспертная проверка:
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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