Продукты останутся доступными: правительство выделило средства, которые удержат цены в магазинах

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Экономика » Аграрный сектор

Правительство выделило из резервного фонда более 60 млрд рублей для поддержки программы льготного кредитования аграриев. Распоряжения подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Сбор урожая картофеля
Фото: flickr.com by Grimme Group, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сбор урожая картофеля

Средства пойдут на компенсацию процентных ставок по 41 тыс. уже выданных кредитов. Поддержка затронула производителей сельхозпродукции, переработчиков, а также предприятия по выпуску ветеринарных лекарств, ферментных препаратов, кормовых и пищевых добавок. Речь идет как о краткосрочных займах, так и о долгосрочных инвестициях.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин поясняет, что дофинансирование ставок по уже действующим кредитам позволяет предприятиям избежать резкого роста долговой нагрузки и сохранить текущий график платежей.

Михаил Мишустин на заседании правительства 25 июня заявил, что эти меры должны обеспечить устойчивость хозяйств и доступность отечественных продуктов для граждан.

В рамках государственной программы развития сельского хозяйства на льготное кредитование производителей и переработчиков в федеральном бюджете на 2026 год заложено свыше 165 млрд рублей.

Экспертная проверка:
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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