Продукты останутся доступными: правительство выделило средства, которые удержат цены в магазинах

Правительство выделило из резервного фонда более 60 млрд рублей для поддержки программы льготного кредитования аграриев. Распоряжения подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.
Средства пойдут на компенсацию процентных ставок по 41 тыс. уже выданных кредитов. Поддержка затронула производителей сельхозпродукции, переработчиков, а также предприятия по выпуску ветеринарных лекарств, ферментных препаратов, кормовых и пищевых добавок. Речь идет как о краткосрочных займах, так и о долгосрочных инвестициях.
Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин поясняет, что дофинансирование ставок по уже действующим кредитам позволяет предприятиям избежать резкого роста долговой нагрузки и сохранить текущий график платежей.
Михаил Мишустин на заседании правительства 25 июня заявил, что эти меры должны обеспечить устойчивость хозяйств и доступность отечественных продуктов для граждан.
В рамках государственной программы развития сельского хозяйства на льготное кредитование производителей и переработчиков в федеральном бюджете на 2026 год заложено свыше 165 млрд рублей.
Масштабный налет беспилотников на склады в двух регионах РФ привёл к трагедии, а неожиданные изменения в договорах создали правовой вакуум для бизнеса.