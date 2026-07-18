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Академия ипотеки и недвижимости зафиксировала рост цен на вторичном рынке жилья в России

Экономика

Покупатели жилья в России переориентировались с новостроек на вторичный рынок. Спрос на квартиры от застройщиков упал, в то время как интерес к готовому жилью привел к новому витку роста цен в этом сегменте. Об этом сообщила вице-президент Академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Многоэтажные дома
Фото: commons.wikimedia.org by Владислав Фальшивомонетчик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Многоэтажные дома

Динамика цен и влияние ставки

Основным драйвером текущей ситуации стало изменение условий кредитования. Снижение ключевой ставки делает ипотеку более доступной, что стимулирует граждан инвестировать во вторичное жилье. Напротив, сегмент новостроек без поддержки льготных программ перестал демонстрировать значительное подорожание.

Максимальный рост стоимости новостроек в среднем составил 0,45-0,48%, в том числе в период мая-июня 2026 года. В региональном разрезе ситуация выглядит иначе: в Москве рост цен на первичном рынке достиг 4,9%, а в Подмосковье — 5,7%.

Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что стоимость заемного капитала напрямую определяет структуру спроса. Когда рыночные ставки снижаются, вторичное жилье становится более привлекательным инструментом, так как разрыв в цене между "первичкой" и "вторичкой" часто делает покупку готового объекта экономически выгоднее.

Последствия для участников рынка

Текущий тренд создает разные условия для сторон сделок:

  • Покупатели: получают больше возможностей на вторичном рынке при снижении ставок, но сталкиваются с растущими ценами на готовые объекты.
  • Застройщики: сталкиваются с замедлением темпов роста цен и падением спроса на объекты, не подходящие под льготные программы.
  • Владельцы жилья: выигрывают от роста стоимости своих активов на вторичном рынке.

Специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева отмечает, что рост спроса на вторичное жилье напрямую зависит от доступности стандартных ипотечных продуктов. В отсутствие льгот для новостроек заемщики выбирают готовые квартиры, что создает дополнительное давление на цены в этом сегменте.

Экспертная проверка:
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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