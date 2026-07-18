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Слишком высокая ставка не остановила людей: ипотека в России ускорилась в июне неожиданно

Экономика » Прогнозы и статистика

Рост объема ипотечного кредитования в России в июне ускорился до 1%. Для сравнения: в мае этот показатель составлял 0,3%. Данные приведены в аналитическом отчете Банка России "О развитии банковского сектора РФ", который цитирует РИА Недвижимость.

ипотека
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ипотека

Ускорение темпов выдачи кредитов происходит на фоне высокой ключевой ставки, что ограничивает доступ к рыночным программам и переключает внимание заемщиков на адресные льготные продукты.

Специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева отмечает, что даже при небольшом процентном приросте итоговая доступность жилья зависит от условий первоначального взноса и фактических ставок, которые могут отличаться от рекламных предложений банков.

Экспертная проверка:
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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