Слишком высокая ставка не остановила людей: ипотека в России ускорилась в июне неожиданно

Рост объема ипотечного кредитования в России в июне ускорился до 1%. Для сравнения: в мае этот показатель составлял 0,3%. Данные приведены в аналитическом отчете Банка России "О развитии банковского сектора РФ", который цитирует РИА Недвижимость.

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Ускорение темпов выдачи кредитов происходит на фоне высокой ключевой ставки, что ограничивает доступ к рыночным программам и переключает внимание заемщиков на адресные льготные продукты.

Специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева отмечает, что даже при небольшом процентном приросте итоговая доступность жилья зависит от условий первоначального взноса и фактических ставок, которые могут отличаться от рекламных предложений банков.