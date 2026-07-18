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Росстандарт вводит новые государственные стандарты для борьбы с фальсификатом лососевой икры

Экономика » Аграрный сектор » Рыбное хозяйство

Росстандарт утвердил новые государственные стандарты на зернистую лососевую икру. Изменения коснутся продукции в транспортной упаковке (ГОСТ 1629-2026) и икры в банках (ГОСТ 18173-2026). Документы вступят в силу 1 июня 2027 года, однако производители могут начать применять их досрочно.

красная икра
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красная икра

Стандарты разработали специалисты ГНЦ РФ "Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии" (ВНИРО) и его Тихоокеанского филиала в составе технического комитета № 300. Основная цель обновления — пересмотр методов контроля и снижение доли фальсификата в цепочке от завода до прилавков.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что обновление технических регламентов и ГОСТов служит инструментом стабилизации рынка: единые критерии качества позволяют снизить информационную асимметрию между производителем и покупателем.

Механизмы контроля и защиты рынка

Согласно позиции главы Росстандарта Антона Шалаева, актуальные стандарты позволяют создать общие критерии оценки качества и усилить лабораторный надзор. Это должно ограничить попадание на рынок продукции, не соответствующей нормам безопасности.

Вопрос развития испытательных методик обсуждался в начале июля во Владивостоке в ходе визита Антона Шалаева в Тихоокеанский филиал ВНИРО. Внедрение новых методов проверки названо обязательным условием для объективного контроля соответствия икры установленным требованиям.

Экспертная проверка:
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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