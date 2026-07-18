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Компания OMV обнаружила в Ливии новое нефтяное месторождение с запасами 195 млн баррелей

Экономика » Сырье

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила об открытии нового месторождения Eassar. По предварительным оценкам, запасы нефти на объекте составляют около 195 млн баррелей, а планируемый объем добычи составит 5 тыс. баррелей в сутки.

месторождение лития
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
месторождение лития

Месторождение расположено в осадочном бассейне Сирт в центральной части страны. Открытие стало результатом бурения разведочной скважины B1-106/4, которую провела австрийская энергетическая компания OMV. Оператором по добыче сырья назначена компания Zueitina Oil Operations, входящая в структуру NOC.

Согласно данным NOC, объект находится в непосредственной близости от существующей добывающей инфраструктуры. Это позволит сократить сроки запуска коммерческой эксплуатации и увеличить общий объем добычи нефти в стране.

Текущий уровень добычи нефти в Ливии превышает 1,4 млн баррелей в сутки. Поскольку страна освобождена от квот ОПЕК+, доходы от экспорта углеводородов остаются основным источником наполнения государственного бюджета.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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