Долги просто исчезли из реестров: Мишустин подписал бумаги, которые разгрузили бюджеты областей

Правительство списало две трети задолженности по бюджетным кредитам еще девяти российским регионам. Общая сумма списаний составила около 8,4 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Фото: https://www.pexels.com by Audy of Course is licensed under Free Счетчик купюр

Мера затронула Республику Алтай, Башкирию, Чечню, а также Ивановскую, Ленинградскую, Орловскую, Саратовскую, Тамбовскую и Тверскую области. Размер списания привязан к объему средств, которые эти субъекты направили на конкретные инфраструктурные задачи.

Речь идет о расходах на модернизацию ЖКХ, включая замену лифтов в многоквартирных домах, переселение людей из аварийного жилья и обновление общественного транспорта. Также учтены вложения в докапитализацию фондов развития промышленности, развитие опорных населенных пунктов и поддержку организаций в зонах с преференциальными налоговыми режимами.

Аналитик долгового рынка Мария Бубцева объясняет, что такой механизм позволяет снизить долговую нагрузку регионов за счет их собственных инвестиций в развитие инфраструктуры, что фактически превращает часть кредита в грант при условии выполнения определенных условий.

По данным кабмина, в 2025 году аналогичным образом сократили долги 58 регионов на 226,9 млрд рублей. С учетом нового распоряжения общее число субъектов, получивших списание в 2026 году, выросло до 71, а совокупная сумма превысила 285,7 млрд рублей.

Михаил Мишустин на заседании правительства 16 июля пояснил, что освободившиеся средства регионы могут использовать для реализации новых проектов, создания комфортной среды для жителей и улучшения условий для бизнеса.