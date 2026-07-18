Долги просто исчезли из реестров: Мишустин подписал бумаги, которые разгрузили бюджеты областей

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Экономика

Правительство списало две трети задолженности по бюджетным кредитам еще девяти российским регионам. Общая сумма списаний составила около 8,4 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Счетчик купюр
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Счетчик купюр

Мера затронула Республику Алтай, Башкирию, Чечню, а также Ивановскую, Ленинградскую, Орловскую, Саратовскую, Тамбовскую и Тверскую области. Размер списания привязан к объему средств, которые эти субъекты направили на конкретные инфраструктурные задачи.

Речь идет о расходах на модернизацию ЖКХ, включая замену лифтов в многоквартирных домах, переселение людей из аварийного жилья и обновление общественного транспорта. Также учтены вложения в докапитализацию фондов развития промышленности, развитие опорных населенных пунктов и поддержку организаций в зонах с преференциальными налоговыми режимами.

Аналитик долгового рынка Мария Бубцева объясняет, что такой механизм позволяет снизить долговую нагрузку регионов за счет их собственных инвестиций в развитие инфраструктуры, что фактически превращает часть кредита в грант при условии выполнения определенных условий.

По данным кабмина, в 2025 году аналогичным образом сократили долги 58 регионов на 226,9 млрд рублей. С учетом нового распоряжения общее число субъектов, получивших списание в 2026 году, выросло до 71, а совокупная сумма превысила 285,7 млрд рублей.

Михаил Мишустин на заседании правительства 16 июля пояснил, что освободившиеся средства регионы могут использовать для реализации новых проектов, создания комфортной среды для жителей и улучшения условий для бизнеса.

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